خطورة تناول المشروبات الغازية والكافيين في رمضان، والكمية المسموح بها (فيديو)

يختار العديد من الأشخاص في شهر رمضان المبارك الإفطار على المشروبات الغازية غير مدركين للمخاطر العديدة لهذه المشروبات المحملة بالكافيين على الجسم.

وكشفت الدكتورة اسماء طه زاهر، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية عن مخاطر المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة على الجسم في رمضان.

مخاطر المشروبات الغازية على صحة الجسم

قالت الدكتورة اسماء طه زاهر أن بعض الناس يشربون كميات كبيرة جدًا من المياه الغازية والتي تصل في بعض الاحيان إلى لتر كامل، مؤكدة أنه برغم أن بعض الاشخاص يختارون الخيارات "الأكثر صحة" وفقًا لما هو مكتوب على العبوات إلا أنها لاتزال تحتوي على نسب عالية من الكافيين، فسواء كانت منزوعة السكر أو الكافيين تبقي غير صحية ويجب التقليل منها بالأخص للأطفال الصغار اذين اصبحوا يتناولونها بديل للمياه.

واضافت ان كمية الكافيين في عبوة "كانز" واحدة تصل إلى 100 مللي جرام في المشروبات الغازية، بينما في مشروبات الطاقة تكون أكثر بمراحل وبالأخص تلك المستوردة منها، كما تحتوي على نسبة كبيرة من السكر والفسفور والذي يكون له تأثير عكسي على الكالسيوم الموجود في الوجبة، لذلك يجب استبدالها بالعصائر الطبيعية غير المحلاة بالسكر.

وأوضحت أن للكافيين اضرار كثير أيًا كان المنتج المضاف له سواء الشاي أو القهوة او المشروبات الغازية والطاقة، حيث يسبب ارتفاع في ضغط الدم وزيادة في العصبية وعدد ضربات القلب وغثيان وقيئ، كما أثبتت بعض الدارسات أنه يؤدي إلى افرغ مبكر للمعدة، فلا يستطيع الشخص الاستفادة الكاملة من الغذاء الذي يتناوله.

كما للكافيين تأثير كبير على الصحة العقلية، حيث يؤدي للاكتئاب والتوتر والقلق، لذلك من المهم تقليل الكمية التي يتم تناولها يوميًا.

الوقت المناسب لتناول الكافيين (الشاي والقهوة) في رمضان

وشددت دكتورة التغذية العلاجية أن الوقت المناسب لتناول الشاي أو القهوة أو أي نوع من المشروبات التي تحتوي على الكافيين هو بعد ساعتين على الأقل من الإفطار، وذلك لمنح الجسم الوقت الكافي لامتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الطعام.

ويمكن اخذ الكوب الثاني قبل موعد السحور بساعتين على الأقل وليس بعده، وذلك لأن الكافيين يفقد من البول وادرار الكلي مما يسبب الجفاف والعطش أثناء نهار رمضان، كما يؤدي إلى اضطرابات في النوم.

كانت حذرت الدكتورة إيناس فوزي استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية الإفراط في تناول السكريات والنشويات خلال شهر رمضان الكريم.

الكربوهيدرات من المجموعات الأساسية في تناول وجبات الطعام

وأشارت استشاري التغذية أن الكربوهيدرات من المجموعات الأساسية في تناول وجبات الطعام والتي تحتوي على سكريات ونشويات.

وأوضحت أن الإفراط في تناول السكريات يسبب زيادة الوزن وارتفاع سكر الدم وكذلك النشويات يجب تناولها باعتدال منها قمح البليلة والبرغل والفريك حتي لا تسبب زيادة الوزن في شهر رمضان.

كما وجه معهد التغذية نصائح لمرضى السمنة في شهر رمضان الكريم، لتجنب زيادة الوزن بشكل أكبر.

ماذا يأكل مريض السمنة في رمضان؟

وقال المعهد القومي للتغذية في منشور توعوي أن مريض السمنة يجب عليه اتباع الآتي:

١-انتظر 15 دقيقة بين كسر الصيام والإفطار لتنبيه مراكز الشبع في المخ

٢- ابدأ الإفطار بحساء ثم السلطة ثم البروتين

٣-لا تنتظر حتى تشعر بالامتلاء، بعد تناولك الكميات المحددة اشرب كوبا من الماء ثم غادر السفرة.

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