أسباب عين السمكة وأعراضها ومخاطرها وطرق العلاج والوقاية

أسباب عين السمكة، عين السمكة من الإصابات الجلدية الشائعة الحدوث التى يصاب بها الكبار والصغار وتسبب أعراض مزعجة.

وأسباب عين السمكة، عديدة ولكن قد يجهلها الكثير من الاشخاص، وللاسف لها أعراض مزعجة مايجبر المرضى بالعلاج للتخلص من آلامها.

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، إن عين السمكة أو ما يعرف بـ"الثآليل" هي زوائد جلدية صغيرة وصلبة، تنمو بسبب عدوى فيروسية ناتجة عن فيروس الورم الحليمي البشري، وتظهر غالبا على القدمين (وخاصة الكعب أو الأصابع) ولكنها قد تصيب أي جزء من الجسم.

أسباب عين السمكة

واضافت منى، أن هناك أسباب عديدة للإصابة بعين السمكة، منها:-

العدوى الفيروسية، السبب الأساسي هو فيروس HPV، وينتقل عن طريق المشي حافي القدمين في أماكن رطبة مثل حمامات السباحة، واستخدام أدوات شخصية لمريض مصاب (مثل المناشف أو الأحذية)، وخدوش صغيرة أو جروح تسهل دخول الفيروس إلى الجلد.

ضعف المناعة، الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة أكثر عرضة للإصابة.

رطوبة القدم المستمرة، بسبب التعرق الزائد أو ارتداء أحذية مغلقة لفترات طويلة.

الاحتكاك المستمر، حيث أن ارتداء أحذية غير مناسبة أو ضيقة تسبب ضغط على الجلد.

أعراض عين السمكة

وتابعت، أن هناك أعراض عديدة لعين السمكة وهى معروفة ويسهل ملاحظتها، ومن أعراض عين السمكة:-

زوائد جلدية صلبة وخشنة الملمس.

لونها غالبا رمادي أو بني مصفر.

وجود نقطة سوداء صغيرة داخل الثؤلول (أوعية دموية صغيرة).

ألم عند الضغط عليها أو عند المشي (إذا كانت في القدم).

أحيانا قد تنتشر في أكثر من موضع بالجسم.

أعراض عين السمكة

مخاطر عين السمكة

واوضحت الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، أن علاج عين السمكة أمر ضرورى لتجنب مضاعفات التى قد تؤدى إلى:-

الانتشار إلى مناطق أخرى في الجسم.

نقل العدوى للآخرين خاصة داخل العائلة.

العدوى الثانوية نتيجة خدش أو محاولة إزالة الثؤلول بطريقة غير صحية.

التأثير على المشي أو الحركة إذا كانت في باطن القدم.

تشوه الجلد أو ترك ندبات بعد العلاج غير السليم.

علاج عين السمكة

وأضافت استشارى الأمراض الجلدية، أن طرق علاج عين السمكة، عديدة، منها:-

المراهم والكريمات التي تحتوي على حمض الساليسيليك.

التبريد بالنيتروجين السائل لإزالة الثؤلول.

الليزر في الحالات المتقدمة.

الكي الكهربائي أو الجراحي.

استخدام شرائط طبية تحتوي على أدوية.

نقع المنطقة في ماء دافئ ثم فركها بحجر خفاف بلطف.

دهن الثؤلول بزيت شجرة الشاي أو خل التفاح (بحذر ومع اختبار بسيط أولا).

يجب عدم محاولة قص أو حرق عين السمكة في المنزل لتفادي العدوى.

طرق الوقاية من عين السمكة

ولتجنب الإصابة بعين السمكة، قدمت الدكتورة لانا بعض النصائح التى تساعد في الوقاية من عين السمكة، منها:-

تجنب المشي حافي القدمين في الأماكن العامة.

تجفيف القدمين جيدا وعدم ارتداء أحذية ضيقة أو مبللة.

عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.

تقوية المناعة بتناول الغذاء الصحي وممارسة الرياضة.

استخدام حذاء خاص في المسابح أو غرف تبديل الملابس.

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