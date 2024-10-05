بالشريط اللاصق وخل التفاح، طرق علاج عين السمكة من المنزل

تختفي عين السمكة من تلقاء نفسها أو باستخدام العلاجات المنزلية والمنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، مثل حمض الساليسيليك.

وتنشأ الثآليل الأخمصية نتيجة لعدوى فيروسية في الجلد تسمى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، ويمكن لهذا الفيروس أن يدخل الجلد التالف بسهولة أكبر، مثل الجروح أو الخدوش أو الجلد الجاف بشدة، وتكون الثآليل الأخمصية (عين السمكة) شائعة في باطن القدمين.

يمكن أن تكون هذه الأنواع من الثآليل مؤلمة، والنتوءات المرتفعة الناتجة عنها غير مريحة، وقد تحتوي عين السمكة أيضًا على بقع سوداء صغيرة، وهذه البقع هي في الواقع أوعية دموية، على الرغم من أنها ليست ضارة بالضرورة، إلا أن الثآليل الأخمصية يمكن أن تنمو وتجعل الوقوف والمشي غير مريح في النهاية.

غالبًا ما يكون من الممكن علاج عين السمكة في المنزل، ولكن من المهم أيضًا معرفة متى يجب زيارة الطبيب لتلقي العلاج الطبي.

علاج عين السمكة في المنزل

على الرغم من أن عين السمكة ليست خطيرة عادةً، فقد يرغب الشخص في إزالتها بسبب عدم الراحة والأسباب الجمالية، ويمكن أن تكبر الثآليل بمرور الوقت أو تنتشر إلى مناطق أخرى.

وتستغرق معظم علاجات إزالة الثآليل عدة أسابيع، إن لم يكن أكثر، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

شريط لاصق

يمكن التخلص من عين السمكة باستخدام شريط لاصق، لتجربته يضع قطعة صغيرة من الشريط فوق الثؤلول، ثم يتم تغيير الشريط كل بضعة أيام.

الفكرة وراء شريط لاصق للثآليل هي أنه يمكن أن يساعد في "تقشير" طبقات الثؤلول

حمض الساليسيليك

حمض الساليسيليك هو نوع من أحماض بيتا هيدروكسي المستخدمة غالبًا في علاج حب الشباب، ويعمل عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة، والتي يمكن أن تسد المسام في بعض الأحيان.

يمكن العثور على تركيزات أعلى من حمض الساليسيليك في علاجات كريمات الثآليل التي لا تستلزم وصفة طبية، وهذه المنتجات تزيل الجلد المحيط بالثآليل تدريجيًا، حتى تختفي تمامًا في النهاية.

للحصول على أقصى استفادة من هذا العلاج، يحتاج المريض إلى وضع منتج حمض الساليسيليك على عين السمكة وفقًا للإرشادات الموجودة على العبوة، ومواصلة العلاج طالما تم التوجيه بذلك.

قد يُنصح بعض المنتجات بتحضير الجلد عن طريق نقع المنطقة المصابة في ماء دافئ قبل وضع الحمض.

ويستغرق الأمر عدة أسابيع من العلاج حتى تختفي الثآليل تمامًا.

بخاخات التجميد التي لا تستلزم وصفة طبية

يمكنك أيضًا شراء "بخاخات التجميد" من الصيدلية لعلاج عين السمكة، ويعمل البخاخ عن طريق إنشاء إصابة صغيرة تشبه البثور والتي قد تساعد في تدمير الثآليل، وهذا يختلف عن علاجات الثآليل بالتبريد المتوفرة في عيادة الطبيب.

اليود

اليود معدن أساسي يرتبط غالبًا بصحة الغدة الدرقية، ولكن يمكن استخدام تركيبات معينة لأغراض أخرى أيضًا - قد يشمل ذلك إزالة الثآليل.

وجدت إحدى الدراسات أن محلول اليود الموضعي من مادة البوفيدون ساعد في إزالة الثآليل بعد تطبيقه مرتين يوميًا على مدار 12 أسبوعًا.

يجري الباحثون تجارب سريرية لاختبار سلامة وفعالية اليود البوفيدون لعلاج الثآليل.

زيت شجرة الشاي

يستخدم زيت شجرة الشاي في المقام الأول لعلاج الالتهابات الفطرية والجروح وحب الشباب.

زيت شجرة الشاي نجح في إزالة الثآليل على يد الشخص عند تطبيقه مرة واحدة يوميًا لمدة 12 يومًا.

يمكن أن يسبب زيت شجرة الشاي تهيجًا أو التهاب الجلد التماسي لبعض الأشخاص، إذا كنت يتم استخدم منتجات موضعية تحتوي على زيت شجرة الشاي، فيجب التوقف عن استخدامها إذا لاحظ طفح جلدي أو أعراض أخرى.

خل التفاح

يحتوي خل التفاح على نوع من الأحماض يسمى حمض الأسيتيك، تشير الأبحاث إلى أنه يمكن استخدام حمض الأسيتيك المركز لعلاج الثآليل.