أول رد من نادي العاملين بجامعة قناة السويس على واقعة فتاة الملاهي بالإسماعيلية

نعى مجلس إدارة نادي العاملين بـجامعة قناة السويس، مصرع الطفلة جنات على عبدالفتاح، والتى لقيت مصرعها منذ عدة أيام جراء سقوطها من لعبة ملاهي داخل النادي.

منطقة الألعاب مؤجرة لإحدى الشركات الخاصة

وأوضح مجلس إدارة نادي العاملين بجامعة قناة السويس في بيان له: ( أن منطقة الألعاب داخل النادي منطقة مؤجرة لإحدى الشركات الخاصة في ذلك النشاط، ولا تخضع لإشراف النادي، وأن النيابة العامة تباشر التحقيقات في هذا الشأن ).

وقف مؤقت للنشاط بالنادي

وأكد مجلس إدارة النادي أن سلامة مرتادي النادي هو أولوية قصوى، حيث تم وقف النشاط داخل النادي منذ وقوع الحادث حتى الانتهاء من التحقيقات.



نيابة الإسماعيلية تقرر فتح تحقيق موسع حول الحادث



وكانت قد قررت نيابة الإسماعيلية، فتح تحقيق موسع في حادث، مصرع فتاة بالإسماعيلية جراء سقوطها من إحدى الالعاب بملاهي بالجامعة القديمة، ومحاسبة المسئولين حال ثبوت التقصير فيما يخص الواقعة.



وكانت قد أمرت نيابة الإسماعيلية، بدفن جثمان الفتاة عقب انتداب الطبيب الشرعي لمناظرة جثمان طفلة الملاهي لمعرفة سبب الوفاة وإعداد تقرير بأسباب الوفاة.

تفاصيل الحادث

ولقيت طفلة مصرعها جراء سقوطها من لعبة بملاهي داخل إحدى الأندية في محافظة الإسماعيلية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

هيئة الإسعاف تتلقى اخطارا بسقوط طفلة من لعبة ملاهي



وتلقت هيئة الإسعاف المصرية قد تلقت اخطارا يفيد بمصرع طفلة جراء سقوطها من ارتفاع واصطدامها بجسم صلب أثناء ممارسة لعبة من العاب الملاهي الواقعة داخل احدى النوادى بجوار مزلقان الدوحة دائرة قسم اول الإسماعيلية.

الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان للمستشفى

وعلى الفور دفع فرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل جثمان الطفلة المتوفية إلى مشرحة المستشفى.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع جنات على عبدالفتاح 15 عام مقيمة ابوبلح دائرة مركز الإسماعيلية.

وتبين من الفحص المبدئي لمكان الحادث أن الطفلة وقعت من علو واصطدامت بجسم صلب أثناء ممارسة لعبة من العاب الملاهي، حيث توفيت مكان الحادث جراء اصابتها بتهشم في الجمجمة.



تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.