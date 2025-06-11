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حوادث

نيابة الإسماعيلية تصرح بدفن ضحية الملاهي

الاسعاف، فيتو
الاسعاف، فيتو

قررت نيابة الإسماعيلية، التصريح بدفن جثمان الطفلة ضحية لعبة الملاهي والتي لقيت مصرعها أمس إثر سقوطها من ارتفاع شاهق.

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وكانت جهات التحقيق قررت انتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثمان وكتابة التقرير الخاص بالوفاة، والتي وقعت جراء سقوط الطفلة جنات علي عبد الفتاح من مرتفع لتسقط على جسم صلب.

تفاصيل الحادث  

وكانت طفلة لقيت مصرعها جراء سقوطها من لعبة بملاهي داخل أحد الأندية في محافظة الإسماعيلية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.  

هيئة الإسعاف تتلقى إخطارا بسقوط طفلة من لعبة ملاهي 

وكانت هيئة الإسعاف المصرية تلقت إخطارا يفيد بمصرع طفلة جراء سقوطها من ارتفاع واصطدامها بجسم صلب أثناء ممارسة لعبة من العاب الملاهي الواقعة داخل اإحدى النوادى بجوار مزلقان الدوحة دائرة قسم اول الإسماعيلية.   

الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان للمستشفى 

وعلى الفور دفع فرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل جثمان الطفلة المتوفاة إلى مشرحة المستشفى.  

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث الذي أسفر عن مصرع جنات علي عبد الفتاح 15 عاما مقيمة ابو بلح دائرة مركز الإسماعيلية.    

وتبين من الفحص المبدئي لمكان الحادث أن الطفلة وقعت  من علو واصطدامت بجسم صلب أثناء ممارسة لعبة من  العاب الملاهي، حيث توفيت مكان الحادث جراء إصابتها بتهشم في الجمجمة.  

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.  

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