الثلاثاء 10 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة القناة يهنئ العاملين بالمبنى الإداري بعيد الأضحى المبارك (صور)

جانب من جولة رئيس
جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، جولة داخل المبنى الإداري للجامعة، لتقديم التهنئة للعاملين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في لفتة إنسانية تعبّر عن روح الأسرة الواحدة التي تحرص إدارة الجامعة على ترسيخها بين منتسبيها. 

جامعة القناة تعلن خطة التأمين الطبي بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الأضحى

مندور يتفقد المرحلة الثانية من أعمال تطوير سور جامعة القناة (صور)

ورافق رئيس جامعة القناة خلال الجولة كل من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إلى جانب شريف فاروق، أمين عام الجامعة، والمهندس عادل ألبير، أمين عام الجامعة المساعد. 

 

جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو
جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو
جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو
جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو

تبادل التهاني مع أسرة الجامعة 

وحرص الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على تبادل التهاني مع المديرين العموم والمديرين والعاملين بمختلف الإدارات، مشيدًا بجهودهم المبذولة في دعم العمل الإداري، ومؤكدًا أن عيد الأضحى المبارك هو مناسبة للتواصل بين جميع أفراد المجتمع الجامعي. 

جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو
جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو
جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو
جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو

ومن جانبهم عبّر نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة عن تمنياتهم بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، مشددين على أهمية استمرار أجواء الود والعمل الجماعي من أجل رفعة الجامعة وتقدّمها.

جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو
جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو
جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو
جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو
جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو
جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص إدارة الجامعة على تعزيز العلاقات الإنسانية بين القيادات والعاملين، وتقديرًا لما يبذله العاملون من جهود في سبيل تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القناة جامعة قناة السويس عيد الأضحي المبارك الدكتور ناصر مندور جولة بجامعة قناة السويس

مواد متعلقة

جامعة القناة تعلن خطة التأمين الطبي بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الأضحى

محافظ الإسماعيلية يشيد بجهود جامعة قناة السويس في دعم القطاع الطبي (صور)

فريق جامعة قناة السويس العلمي يشارك في ملتقى طموح (صور)

رئيس جامعة قناة السويس يشيد بمشروعات تخرج طلاب كلية التمريض (صور)

الأكثر قراءة

بكاء العروس يفجر الغضب من زواج عريس متلازمة داون، والإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

بعد قليل، تعليم القاهرة تعلن نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل

بعد اتساع أعمال الشغب، جنرال أمريكي يحذر من امتداد الاحتجاجات لكل الولايات المتحدة

ننشر قائمة الأهلي الرسمية في كأس العالم للأندية

الفيفا يحذر ميسي ورفاقه من صدام البداية بمونديال الأندية: الأهلي عملاق

الأهلي يصدم يحيى عطية الله بهذا القرار

البنك المركزي يكشف حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية 2024

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالرزق الكثير والبركة في المال

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي.. موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالرزق الكثير والبركة في المال

مسجد الإجابة بالمدينة، فضله وأسماؤه وسر تسميته

من هم الأغوات وفضلهم ومهامهم وأول ظهور لهم؟

المزيد
الجريدة الرسمية