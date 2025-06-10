رئيس جامعة القناة يهنئ العاملين بالمبنى الإداري بعيد الأضحى المبارك (صور)

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، جولة داخل المبنى الإداري للجامعة، لتقديم التهنئة للعاملين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في لفتة إنسانية تعبّر عن روح الأسرة الواحدة التي تحرص إدارة الجامعة على ترسيخها بين منتسبيها.

ورافق رئيس جامعة القناة خلال الجولة كل من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إلى جانب شريف فاروق، أمين عام الجامعة، والمهندس عادل ألبير، أمين عام الجامعة المساعد.

جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو

جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو

تبادل التهاني مع أسرة الجامعة

وحرص الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على تبادل التهاني مع المديرين العموم والمديرين والعاملين بمختلف الإدارات، مشيدًا بجهودهم المبذولة في دعم العمل الإداري، ومؤكدًا أن عيد الأضحى المبارك هو مناسبة للتواصل بين جميع أفراد المجتمع الجامعي.

جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو

جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو

ومن جانبهم عبّر نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة عن تمنياتهم بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، مشددين على أهمية استمرار أجواء الود والعمل الجماعي من أجل رفعة الجامعة وتقدّمها.

جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو

جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو

جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص إدارة الجامعة على تعزيز العلاقات الإنسانية بين القيادات والعاملين، وتقديرًا لما يبذله العاملون من جهود في سبيل تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة.

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