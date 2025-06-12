وكيل تعليم الإسماعيلية يجتمع بأعضاء مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة (صور)

عقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اجتماعا، مع رئيس وأعضاء مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وشهد الاجتماع كل من إسماعيل محسن مدير التعليم العام ورئيس المركز، وفتحي عبدالفتاح مدير المتابعه والمشرف على الاستراحات.

جانب من الاجتماع، فيتو

استعدادات الثانوية العامة

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لانطلاق امتحانات الثانوية العامة والتى تنطلق الأحد القادم 15 يونيو 2025 وتنتهي 10 يوليو 2025.



جانب من الاجتماع، فيتو

مشيرًا إلى ضرورة توفير بيئة مناسبة وجيدة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر مع الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان.

جانب من الاجتماع، فيتو

عدد الطلاب واللجان

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة 11590 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، وبلغ إجمالى عدد اللجان 31 لجنة موزعين على ٨ إدارات تعليمية.

تجهيز غرفة عمليات مركزية وغرف رئيسية

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على أنه تم تجهيز غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وكذلك غرف عمليات بالإدارات التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية، وذلك لمتابعة أعمال الامتحانات أولا بأول، والتدخل الفورى لحل أي عقبة او مشكلة قد تحدث أثناء الامتحانات، مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية.



وعلى صعيد أخر كان قد عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًّا للوقوف على استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة؛ لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ والمقرر إقامتها يوم الأحد الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

أبرز الحضور خلال اللقاء

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، والجهات المعنية بالاجتماع وذلك لمتابعة استعدادات الثانوية العامة.



ويأتي ذلك في إطار تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

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