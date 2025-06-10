أحمر على أبوه، شاهد مزاد البطيخ بسوق المستقبل للجملة في الإسماعيلية

على أنغام الطبل البلدى، أجرت "فيتو" بثا مباشرا، من سوق الجملة في مدينة المستقبل السكنية في محافظة الإسماعيلية، لمزاد البطيخ الإسماعيلاوي، وسط حضور العشرات من التجار والمزارعين.

موعد بدء مزاد البطيخ بسوق المستقبل بالإسماعيلية

وبدأ مزاد البطيخ الذى يقام داخل سوق الجملة بمدينة المستقبل بالإسماعيلية منذ الساعة الخامسة عصرا ويستمر حتى الانتهاء من بيع أكوام البطيخ ويتم فتح المزاد بأسعار تبدأ من 50 جنيها، وحتي سعر 100 جنيه.

جانب من مزاد البطيخ بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مزاد البطيخ بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مزاد البطيخ بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

ويتحدد سعر البطيخ حسب النوع والوزن، حيث تصل أوزان البطيخ في بعض الأحيان إلى 20 كيلو جرام رغم أن بعض التجار لا يفضلون شراء الأحجام الكبيرة من البطيخ.

جانب من مزاد البطيخ بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مزاد البطيخ بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مزاد البطيخ بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مزاد البطيخ بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

أفضل أنواع البطيخ

وأكد أحد التجار أن البطيخ الإسماعيلاوي يعد من أفضل أنواع البطيخ الذى يحظى بطلب من شتى محافظات الجمهورية، وتعد قرية أبو خليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب من قرى محافظة الإسماعيلية التي تشتهر بزراعة البطيخ، بمختلف أنواعه.



جانب من مزاد البطيخ بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مزاد البطيخ بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

التفرقة بين أنواع البطيخ الجيد وغير الجيد

ويمكن التفرقة بين البطيخ الخاضع لعمليات الهرمنة والتخمر من خلال حجم البطيخة، ونصح أحد التجار المواطنين بضرورة الحرص على شراء البطيخة متوسطة الحجم.

جانب من مزاد البطيخ بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مزاد البطيخ بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مزاد البطيخ بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مزاد البطيخ بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو



يتميز فصل الصيف بوجود عدد من الفواكه التي يحبها الجميع، وينتظرون موسم حصادها، منها البطيخ الضيف الدائم على مائدة المصريين خلال الصيف.



جانب من مزاد البطيخ بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مزاد البطيخ بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مزاد البطيخ بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مزاد البطيخ بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

البطيخ فاكهة مرطبة تدعم صحة القلب وتقليل وجع العضلات

جانب من مزاد البطيخ بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مزاد البطيخ بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مزاد البطيخ بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مزاد البطيخ بسوق المستقبل بالإسماعيلية، فيتو

ويعد البطيخ فاكهة مرطبة لها العديد من الفوائد الصحية وتساعد العناصر الغذائية الموجودة في البطيخ على دعم صحة القلب وتقليل وجع العضلات وإدارة الوزن والمساعدة على الهضم وحماية بشرتك وقد يمنع البطيخ أيضًا العديد من الأمراض المزمنة ويمنع البطيخ الجفاف لأنه يحتوي على نسبة 92% من الماء كما أنه ينظم درجة حرارة الجسم.



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