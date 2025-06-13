اجتماع تحت الأرض، هكذا قضت إسرائيل على قادة سلاح الجو الإيراني

أعلنت مصادر استخباراتية إسرائيلية أن إسرائيل قامت بتصفية معظم قادة سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، خلال حضورهم اجتماع بمقر تحت الأرض.

وجاء ذلك في تقرير تم تقديمه لوزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لتقييم الوضع الحالي.



وأجرى وزير الدفاع الإسرائيلي في هذه الأثناء جلسة لتقييم الوضع بمشاركة رئيس الأركان أَيْيال زامير، ورئيس الموساد دادي بارنيا، والمدير العام لوزارة الأمن اللواء (احتياط) أمير بارعام، ورئيس هيئة العمليات اللواء عوديد بَسيوك، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) اللواء شلومي بيندر، ورئيس قسم التخطيط اللواء إيال هرئيل، وقائد الجبهة الداخلية اللواء رافي ميلو، ومسئولين كبار آخرين.

ووفقا للمصادر الاستخباراتية، تم إبلاغ وزير الأمن أنّ معظم قادة سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني قُضي عليهم خلال اجتماعهم في مقرّ تحت الأرض.

عمليات نفذها الموساد

كشف مصدر أمني إسرائيلي عن الخطوط العريضة للغارات الجوية الإسرائيلية الليلية في إيران - وهي مهمة منسقة وواسعة النطاق بشكل غير معتاد، شارك فيها الجيش الإسرائيلي والموساد والصناعات الدفاعية الإسرائيلية.

ووفقًا للمصدر، كانت العملية ثمرة سنوات من التخطيط وجمع المعلومات الاستخبارية والنشر المبكر لقدرات سرية في عمق إيران. وفي إطار هذه الجهود، نفذ عملاء الموساد عمليات مكثفة لتهريب كميات كبيرة من الأسلحة المتخصصة إلى إيران، ونشرها في مواقع مختلفة، وإطلاقها نحو أهداف محددة بدقة وفعالية.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الموساد نفذ عمليات سرية في عمق إيران بالتزامن مع الغارات الجوية الإسرائيلية. وقال المصدر الأمني: "إلى جانب الهجمات الواسعة لسلاح الجو، قاد الموساد سلسلة من عمليات إحباط سرية في قلب إيران".

وأضاف "هذه العمليات هدفت إلى الإضرار بمنظومة الصواريخ الاستراتيجية لإيران وبقدراتها في الدفاع الجوي". وأوضح المصدر الأمني الإسرائيلي إن هذه العمليات تضمنت:

عملية في وسط إيران: وحدات كوماندوز إسرائيلية نشرت أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه في مناطق مفتوحة بالقرب من منظومات صواريخ أرض-جو إيرانية. عند بدء الهجوم الجوي الإسرائيلي، أُطلقت هذه الصواريخ في وقت واحد نحو أهدافها بدقة عالية.

عملية لتدمير أنظمة الدفاع الجوية الإيرانية: استخدم "الموساد" تقنيات متطورة ضد أنظمة الدفاع الجوي، واستخدمت بدورها في تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية بمجرد بدء الهجوم.

عملية بالطائرات المسيرة المفخخة: أنشأ "الموساد" قاعدة داخل إيران للطائرات الهجومية المسيرة قرب طهران، جرى إدخالها مسبقًا. وخلال الهجوم ليلا، تم تفعيل هذه الطائرات المسيرة، وأُطلقت باتجاه منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض متمركزة في قواعد الدفاع الجوي.

في طهران، دعت استخبارات الحرس الثوري الإيراني المواطنين الإيرانيين للتعاون مع السلطات والإبلاغ عن أي حركة أو حدث مشبوه، قائلة "لن نتساهل مع الخلايا المتعاونة مع إسرائيل من الداخل".

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