طريقة عمل كباب الحلة بمكونات بسيطة ومذاق لا يقاوم

طريقة عمل كباب الحلة، كباب الحلة من الأكلات المصرية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهو عبارة عن لحم بالبصل يقدم بطرق لذيذة.

وطريقة عمل كباب الحلة، سهلة وبسيطة ويمكن تقديمها بإضافات مختلفة حسب الرغبة، وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل كباب الحلة.

مكونات عمل كباب الحلة:-

½ كيلو لحم بقري (مقطع مكعبات صغيرة)

2 حبة بصل كبيرة (مفرومة أو مقطعة شرائح)

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت

ملح (حسب الرغبة)

فلفل أسود (حسب الرغبة)

½ ملعقة صغيرة بهارات لحمة

1 ورقة لورا (اختياري)

1 عود قرفة (اختياري)

½ كوب ماء ساخن (عند الحاجة)

فصوص ثوم مهروسة (اختياري حسب الرغبة)

طريقة عمل كباب الحلة

طريقة عمل كباب الحلة:-

في حلة (قدر) على نار متوسطة، ضعي السمن أو الزيت حتى يسخن جيدًا.

أضيفي مكعبات اللحم وقلبيها حتى تأخذ لون بني ذهبي من كل الجهات (هذه الخطوة تحافظ على طراوة اللحم).

أضيفي البصل المفروم إلى اللحم المحمر وقلبي جيدا حتى يذبل البصل ويأخذ لون ذهبي ويختلط مع عصارة اللحم.

أضيفي الملح، الفلفل الأسود، وبهارات اللحمة، ويمكنكِ إضافة ورق لورا وعود قرفة لمزيد من النكهة.

أضيفي الثوم المهروس (اختياري) وقلبي المكونات جيدا.

غطي الحلة وخففي النار واتركي اللحم يطهى في عصارة البصل لمدة 10 دقائق.

إذا احتاج اللحم إلى مزيد من التسوية، أضيفي قليلا من الماء الساخن تدريجيا، وغطي الحلة واتركيها على نار هادئة حتى ينضج اللحم تماما.

بعد نضج اللحم، ارفعي الغطاء ودعي الماء يتبخر قليلًا حتى يصبح المزيج سميك ومركز.

قدمي كباب الحلة ساخن مع الأرز الأبيض أو العيش البلدي وسلطة خضراء.

يفضل استخدام لحم يحتوي على بعض الدهن ليمنح الطبق طراوة وطعم أغنى.

لا تفرطي في الماء حتى لا يصبح الطبق شبيه بمرقة.

يمكن إضافة فلفل أخضر أو فلفل ألوان في آخر مرحلة الطهي لمذاق مختلف.

كباب الحلة يحتوي على بروتين عالي من اللحم، كما أنه غني بالحديد المهم لصحة الدم، ويمكن تحضيره بطريقة صحية باستخدام زيت نباتي وقليل من الدهون.

واللحوم بشكل عام من افضل البروتينات الحيوانية التى يجب أن يحصل عليها الجسم بنسب محددة للحفاظ على تحديد الخلايا بالجسم وبناء الأنسجة والعضلات وتقوية المناعة والوقاية من أنيميا فقر الدم، لذا يجب المواظبة على تناوله ولكن دون إفراط حفاظا على الصحة لأن الإفراط فى تناول اللحوم يشكل مخاطر عديدة أبرزها مرض النقرس وأمراض السرطان والقلب والسكر والضغط والكوليسترول، لذا يجب تناولها باعتدال حفاظا على الصحة.

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