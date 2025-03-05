الأربعاء 05 مارس 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل كباب الحلة لفطار سريع التحضير شهي ولذيذ وغير مكلف

كباب الحلة
كباب الحلة

طريقة عمل كباب الحلة، من الأكلات سهلة التحضير ولذيذة الطعم، كما أنه يصلح كوجبة غداء سريعة التحضير وكذلك يمكنك إعداد كباب الحلة في العزومات.
 

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وتعرف طريقة عمل كباب الحلة، بعدة أسماء أخرى؛ مثل اللحمة بالبصل، واليخني.

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل كباب الحلة، بخطوات بسيطة، وطعم مميز ولذيذ، سيبهر كل أفراد أسرتك.

 

مكونات عمل كباب الحلة
نصف كيلو لحم بتلو مكعبات 
2 بصلة متوسطة الحجم
3 فصوص ثوم
2 م ك صلصة طماطم
2 فلفل أخضر 
3 أكواب شوربة لحم
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
قليل من الفلفل الأحمر
نصف ليمونه
ملح
2 ملعقة كبيرة سمن ويمكن استبداله بزيت الزيتون

 

طريقة كباب الحلة
طريقة كباب الحلة

طريقة عمل كباب الحلة: 
يقطع اللحم إلى قطع متوسطة ويتبل بالملح والفلفل.
يقطع بعد ذلك البصل والثوم والفلفل الملون إلى مربعات، ويقلب الكل جيدا فى وعاء، ويضاف إليهم قطرات الليمون، ويترك حوالى نصف ساعه فى الثلاجه حتى يتشرب التتبيلة والبصل والثوم.
فى هذا الوقت نأتى بمقلاة كبيرة يقلى الفلفل فى ملعقة سمن او زيت زيتون، ثم يصب عليها اللحم المتبل، وعلى نار عالية يقلب من جميع الجهات بدون غطاء.
بعد ان يحمر اللحم نضيف إليه الصلصة، ونقلب، ثم نضيف الشوربه وتغطى المقلاة لمدة حوالى نصف ساعة.
ينقل بعد ذلك كباب الحلة فى برام فخار، ويوضع بالفرن حتى يتم نضجه.

 

طريقة عمل الأرز البسمتي بالخضار

الأرز البسمتي بالخضار
الأرز البسمتي بالخضار

وتقدم الشيف ريمو طريقة عمل الأرز البسمتي، بخلطة خاصة، والذي يمكنك تقديمه مع كباب الحلة، لوجبة متكاملة.

مكونات الارز البسمتي بالخضار

2 ثمرة كوسة
2 ثمرة جزر
ربطة كرات
نصف كوب بازلاء
قطعة بروكلى مقطعة صغيرة 
ساق بصل اخضر للتزيين
2 كوب أرز بسمتي
2 ثمره طماطم
ملعقة كبيرة زيت
ربع ثمره تفاح
ملعقة صغيرة كاري
ملعقة صغيرة شطة
ملح وفلفل اسود

 

طريقة عمل الارز البسمتي بالخضار

 

تقشر ثمرة التفاح وتقطع الى قطع صغيرة، ثم تقشر ثمرات الطماطم وينزع منها البذر
وتقشر الخضراوات كلها ثم تغسل بالماء الفاتر
ثم تقطع الكوسا والجزر الي مكعبات صغيرة
نجهز مقلاة عميقة ويضاف اليها الزيت وتوضع علي النار، ثم يضاف اليها الخضروات عدا الطماطم والتفاح وتقلب حتي تتحمر لمدة 5 دقائق
يضاف الأرز إلى الخضروات، ويضاف إليه الماء حتى يغمر الارز البسمتي
تضاف التوابل والملح والفلفل الاسود الى الارز
ثم يضاف التفاح والطماطم وتقلل درجة حرارة النار
يترك الأرز البسمتي بالخضروات على نار هادئة الحرارة لمدة 20 دقيقة أو حتى تمام النضج.

 

طريقة عمل الزر المعمر من مطبخ الشيف ريمو 
 

طريقة الرز المعمر
طريقة الرز المعمر

وتقدم الشيف ريمو، طريقة عمل الرز المعمر، كمقترح أخر لتقديمه مع كباب الحلة.

مكونات عمل الرز المعمر
2 كوب أرز 
3 كوب حليب
كوب كريمة لباني (يمكن استخدام علبة قشطة بدلا منها).
ملح حسب الرغبة
معلقتين سمن بلدى

خطوات عمل الرز المعمر
نغسل الأرز جيدا، ونصفِّيه من الماء.
يرفع الحليب على النار مع الكريمة حتى يبدأ في الغليان.
نضع السمن فى طاجن فخار ونبطنه به ونضع فيه الأرز، ثم فوقه اللبن المغلى مع الكريمة والملح.
نسخن الفرن على أعلى درجة، ونضع فيه الأرز على الرف السفلى حتى يغلي ويبدأ في تشرب الحليب، ثم نخفض الحرارة إلى متوسطة، لحين نضج الأرز تماما تقريبا ساعة.
يقدم ساخنا مع كباب الحلة، ومع طبق السلطة المميز، لوجبة متكاملة العناصر الغذائية.

ملحوظة:
إذا لم يتوافر إناء فخار، يمكن استخدام إناء بايركس أو أي إناء آخر.
 

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