طريقة عمل كباب الحلة، بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كباب الحلة، كباب الحلة من الأكلات اللذيذة التى تقدم منذ زمن بعيد ولها مذاق مميز وهى عبارة عن لحمة بالبصل.

وطريقة عمل كباب الحلة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها بمذاق مميز لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل كباب الحلة.

مكونات عمل كباب الحلة:-

1 كجم لحم ضأن أو لحم بقر مقطع إلى مكعبات

2 بصل مفروم

3 فصوص ثوم مفروم

2 حبة فلفل رومي (أخضر أو أحمر) مقطع

2 حبة طماطم مقشرة ومفرومة

1/4 كوب زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الذوق

1/2 كوب ماء أو مرق

2 ورقة غار

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة (اختياري)

طريقة عمل كباب الحلة:-

في قدر كبير على نار متوسطة، سخني الزيت ثم أضيفي البصل وحمريه حتى يذبل.

أضيفي الثوم المفروم وقلبي لمدة دقيقة حتى تفوح رائحته.

أضيفي قطع اللحم إلى القدر وقلبيها حتى تتحمر من جميع الجهات.

أضيفي الفلفل الرومي والطماطم إلى اللحم وقلبي جيدًا.

أضيفي الكمون، الكزبرة، الفلفل الأسود، الملح، وورق الغار.

يمكنك إضافة البهارات المشكلة إذا كنت تفضلين.

اسكبي الماء أو المرق على اللحم، ثم غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 1.5 إلى 2 ساعة حتى ينضج اللحم.

قدمي كباب الحلة مع الأرز أو الخبز، وزينيه بالبقدونس المفروم.

يمكن إضافة حمص مسلوق لتعزيز النكهة والقيمة الغذائية.

يمكنك تعديل التوابل حسب الذوق.

كباب الحلة

ولعمل اللحمة المشوية

مكونات عمل اللحمة المشوية:

بصل مفروم ناعم دون تصفية

طماطم مفرومة

ملح

فلفل أسود

بهارات لحم

رشة قرفة

عصير ليمون

طريقة عمل اللحمة المشوية:

- نحضر جميع مكونات التتبيلة ونضعها فى بولة عميقة ونقلبها جيدا حتى تتجانس معا.

- ثم نحضر اللحم ويفضل أن تكون مناسبة للشوى مثل لحم الريش أو لحم الفخذة وذلك لسرعة وسهولة نضجها على الفحم.

-ثم نضع اللحم كما هو وبدون غسيل فى التتبيلة ونقلبه جيدا.

- ونغطى البولة ونتركها فى الثلاجة ليلة كاملة.

- وفى اليوم التالى، نرص اللحم على شواية الفحم أو على الجريل، مع مراعاة تقليبه حتى تمام النضج، ويمكن أيضا رصه فى صينية فرن ودهانه بالقليل من الزبد الطرى ثم نغطى الصينية بورق الفويل، وندخله الفرن حتى تمام النضج، ثم ننزع الفويل ونشعل الشواية ونتركه حتى يحمر لونه.

- ثم يقدم بعدها ساخنا بجانب الأرز بالخلطة أو الفتة، حسب الرغبة.

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