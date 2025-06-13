أكسيوس: الموساد قاد عمليات تخريب سرية في عمق إيران بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي

نقل مراسل أكسيوس باراك رافيد على موقع إكس عن مسؤول إسرائيلي كبير القول إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) قاد سلسلة من عمليات التخريب السرية في عمق إيران، بالتزامن مع الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي.

وكان مصدر أمني إسرائيلي قال إن هناك احتمالات متزايدة بمقتل عدد من كبار العسكريين الإيرانيين بما في ذلك رئيس الأركان وكبار العلماء النوويين في الضربة الإسرائيلية، بحسب "رويترز".

وذكر بيان للخارجية الإسرائيلية أن الوزارة تفعل حالة الطوارئ، وغرفة عمليات الطوارئ مفتوحة لجميع البعثات الإسرائيلية حول العالم.

وأضافت الخارجية الإسرائيلية أن الوزير جدعون ساعر يجري مكالمات مع نظرائه حول العالم بشأن هجوم إسرائيل على إيران.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إن هذه العملية ستستمر لأيام.. نمر بمرحلة حاسمة في تاريخ إسرائيل.

وأكد نتنياهو: قبل لحظات أطلقنا عملية عسكرية تستهدف دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل.. طيارونا يضربون أهدافًا عديدة في إيران.

وقال نتنياهو: استهدفنا علماء نوويين إيرانيين بارزين يعملون على تصنيع قنبلة إيرانية، كما ضربنا قلب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.. معركتنا ليست مع الشعب الإيراني بل معركتنا مع الدكتاتورية الإيرانية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: استهدفنا منشأة التخصيب الرئيسية الإيرانية في نطنز.

وأكد نتنياهو: ضربنا قلب برنامج التخصيب النووي الإيراني وبرنامج التسلح النووي.

وأضاف: هذه العملية ستلحق الضرر بالبنية التحتية النووية الإيرانية وقدراتها العسكرية ومصانع الصواريخ الباليستية.

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