أنباء عن مقتل مسؤول نووي بارز وقائد مقر خاتم الأنبياء في حرس الثورة بالغارات الإسرائيلية

أفاد التلفزيون الإيراني، استنادًا إلى معلومات غير رسمية، بأن فريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قد يكون من بين المستهدفين في الغارات الإسرائيلية التي طالت مواقع في طهران ومحيطها.

كما ذكر التلفزيون الإيراني أن هناك معلومات غير رسمية تتحدث عن استهداف غلام علي رشيد قائد مقر خاتم الأنبياء في حرس الثورة الإسلامية.

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف أحياء سكنية متعددة داخل إيران، ويبدو أن بعض هذه الضربات كانت محاولات لاغتيال قادة أو مسؤولين بارزين.

وأوضحت التقارير أن المعلومات لا تزال ضبابية، وما زالت الجهود جارية لتوضيح تفاصيل الهجوم.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل نفّذت "ضربة استباقية" ضد إيران، مؤكدًا أن هدف العملية هو تدمير القدرات النووية والصاروخية الإيرانية، وليس إسقاط النظام.

وفي سياق متصل، أعلن كاتس حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وفعّلت قيادة الجبهة الداخلية الإجراءات ذات الصلة، مطالبة المواطنين بالبقاء قريبين من المناطق المحمية.

وقد تزامن هذا الإعلان مع تصاعد التوتر، في أعقاب يوم شهد تقارير متعددة عن استعدادات إسرائيلية لهجوم وشيك على إيران.

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