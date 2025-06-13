الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي وتحويل جميع الرحلات إلى دول أخرى

إغلاق المجال الجوي
إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، فجر اليوم الجمعة، بأن السلطات الإسرائيلية أغلقت المجال الجوي بالكامل وقامت بتحويل الطائرات وكل الرحلات إلى دول أخرى.
 

وفي حدود الساعة الثالثة فجر الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة طهران.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة على صفحته الخاصة بمنصة "تلجرام"، أنه "في ختام تقييم الوضع تقرر ابتداء من اليوم في تمام الساعة 03:00 أنه سيطرأ تغيير فوري في سياسة الاحتماء للجبهة الداخلية".

وأضاف "في إطار التغييرات، تقرر انتقال جميع المناطق في البلاد إلى مستوى العمل الضروري حيث تشمل التعليمات حظر الأنشطة التعليمية والاحتشاد ومراكز العمل باستثناء مناطق العمل الضرورية".

ودعا أدرعي الإسرائيليين إلى مواصلة متابعة التعليمات والانصياع إلى ما تصدره الجبهة الداخلية.

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وسائل اعلام عبرية السلطات الإسرائيلية المجال الجوي جيش الإحتلال الإسرائيلي الجمهورية الاسلامية الايرانية العاصمة طهران

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