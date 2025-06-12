أخبار الرياضة اليوم.. سيراميكا بطلا لكأس عاصمة مصر.. الخطيب يعتذر عن عدم حضور مونديال الأندية.. قرار رسمي من الزمالك ضد أحمد حمدي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

نهائي كأس عاصمة مصر، تُوج فريق سيراميكا بقلب كأس عاصمة مصر بعد فوزه على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الخميس، على استاد السلام، في نهائي المسابقة.

وبذلك يحقق سيراميكا لقب كأس الرابطة بالمسمى القديم والحالي كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالي من 4 نسخ بعد تتويج فيوتشر (مودرن سبورن) بلقب النسخة الأولى.

فاز فريق الإسماعيلي على نظيره إنبي بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب السلام، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس عاصمة مصر.

سجل محمد عبد السميع هدف الدراويش الأول في مرمى إنبي في الدقيقة 78، وأضاف نادر فرج الهدف الثاني في الدقيقة 90+5.

أعلنت لجنة الحكام في بطولة كأس العالم للأندية عن تعيين الحكم الإيراني علي رضا فغاني لإدارة مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، والمقرر إقامتها في افتتاح مباريات البطولة يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

أرسل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خطابًا إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عبّر فيه عن تقديره للجهود الكبيرة التي يقوم بها إنفانتينو لتطوير لعبة كرة القدم على مستوى العالم من كافة الجوانب الفنية والتسويقية والعلاقات المتميزة.

وجاء في الخطاب أن النادي الأهلي بوصفه واحدًا من أكثر الأندية مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، يسعي للوصول إلي أبعد نقطه فيها ويحرص دوما علي أن يقوم بدوره تجاه اللعبة ليس في الشرق الاوسط والقارة الإفريقية بل عالميا أيضًا.

أعلن نادي الشمال القطري التعاقد رسميا مع أكرم توفيق، وذلك للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اعتبارا من الموسم المقبل.

ووقع أكرم توفيق على عقده الجديد مع نادي الشمال بحضور مشعل مقبل العلي رئيس جهاز الكرة بالنادي، وأحمد السادة نائب رئيس الجهاز، وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي قبل توقيع العقد.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إحالة أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للتحقيق نظرًا لما بدر منه تجاه النادي في الساعات الماضية، على أن تُعرض نتيجة التحقيق مع اللاعب على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وجاء قرار النادي للتأكيد على فرض النظام والالتزام على جميع اللاعبين ورفض أي تجاوز أو مخالفة لقيم ومبادي نادي الزمالك.

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، عن اهتمام أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع نجم وسط إنتر ميلان، هاكان تشالهان أوغلو، خلال الفترة المقبلة، في خطوة قد تُهدّد بقاء اللاعب في صفوف الفريق الإيطالي.

وقالت شبكة "سبورت ميدياست"، إن تشالهان أوغلو تلقى عروضا مالية مُغرية من السعودية، مما يضع إنتر ميلان أمام خطر فقدان أحد أبرز لاعبي وسط الملعب.

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، مساء اليوم الخميس، عن قميصه الثالث للموسم الحالي، والذي يأتي بلون أزرق مع تفاصيل باللونين الوردي والأبيض، مستوحى من قوة المحيط، ومرونته وعدم قابليته للتنبؤ، تماشيا مع أسلوب لعب الفريق.

وأوضح البيان أن الزي الجديد، الذي يُطلق عليه "ميامي بلو" ويشبه الأزرق السماوي، "يجسد القوة والمرونة وعدم التنبؤ، سواءً في المحيط أو في الفريق نفسه".

يستعد نادي بالميراس البرازيلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بعد تتويجه بطلًا لكأس كوبا ليبرتادوريس عام 2021، حيث يُعد من أقوى الفرق في أمريكا الجنوبية.

ويشارك بالميراس البرازيلي بقيادة رافائيل فيجا في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، رفقة النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي وأخيرًا بورتو البرتغالي، في مجموعة متوازنة لا يمكن التكهن بهوية المتأهلين عنها.

أعلن نادي نابولي الإيطالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، التعاقد مع النجم البلجيكي كيفين دي بروين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعام 2025.

وانضم اللاعب الدولي البلجيكي كيفين دي بروين إلى صفوف نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعام 2025، في صفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

زاد الكولومبي لويس دياز جناح فريق ليفربول الإنجليزي، من التكهنات المثارة حول مستقبله مع الريدز، في ظل ارتباط اسمه مؤخرًا بالانتقال لصفوف برشلونة الإسباني.

ويبقى دياز البالغ من العمر 28 عامًا، على رأس اهتمامات برشلونة في الميركاتو الصيفي 2025، ليقرر زيادة الغموض حول مستقبله، ببدء متابعة حساب نادي برشلونة على إنستجرام.

أكد المدافع الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، مؤكدًا عزمه الكبير على تحقيق الألقاب والإنجازات المختلفة خلال فترة ارتداء قميص النادي الملكي.

وقال أرنولد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه كلاعب جديد في العملاق الملكي: "أنا سعيد للغاية بحضوري هنا، أشعر أنني محظوظ للحصول على فرصة ارتداء قميص ريال مدريد"، وتابع: "الآن لست مطالبًا باللعب ضدهم مرة أخرى، فأنا الآن أحد لاعبي الفريق".

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