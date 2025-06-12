رافائيل فيجا نجم بالميراس يتحدث عن صعوبة مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

يستعد نادي بالميراس البرازيلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بعد تتويجه بطلًا لكأس كوبا ليبرتادوريس عام 2021، حيث يُعد من أقوى الفرق في أمريكا الجنوبية.

ويشارك بالميراس البرازيلي بقيادة رافائيل فيجا في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، رفقة النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي وأخيرًا بورتو البرتغالي، في مجموعة متوازنة لا يمكن التكهن بهوية المتأهلين عنها.

رافائيل فيجا أبرز لاعبي بالميراس

ويُعد صانع الألعاب رافائيل فيجا أحد أبرز اللاعبين في قائمة بالميراس، فهو الذي شارك مع الفريق في المونديال مرتين، والمصادفة أنه تقابل ضد الأهلي في هاتين المشاركتين مسجلًا هدفًا إضافة لصناعة آخر، كما أنه كان وما زال أحد المرشحين لتدعيم كبار الفرق الأوروبية.

رافائيل فيجا يتحدث عن صعوبة مواجهة الأهلي

في حواره مع موقع وين وين، قال فيجا إن فريق الأهلي يضم العديد من لاعبي المنتخب المصري.. إنهم لاعبون جيدون جدًا، أقوياء بدنيًا، ويتميزون بحدة كبيرة في الأداء.. لا أعلم ما إذا كان قد طرأ عليهم تغيير أم لا، لأننا لم نبدأ بعد في دراستهم.. لكن في تلك الفترة، كان لديهم لاعبون يلعبون معًا منذ فترة طويلة، وكان هناك انسجام كبير بينهم.

وتابع رافائيل فيجا حديثه عن الأهلي قائلًا: هم تقريبًا دائمًا موجودون في كأس العالم للأندية، وهذا يعكس استمرارية العمل لديهم، وأعتقد أنها ستكون مباراة كبيرة، مثل المرتين السابقتين التي لعبنا فيهما ضدهم، لذا فالتوقعات عالية جدًا، وبالطبع نعلم أنها ستكون مباراة صعبة جدًا.

وعن مواجهة الأهلي من قبل، تابع نجم بالميراس: أعتقد أننا كنا أفضل بكثير في المرة الثانية التي لعبنا فيها ضدهم.. في المرة الأولى كانت المباراة متكافئة إلى حدٍ ما، وكان هناك فترات سيطروا فيها، وكذلك نحن.

وأعتقد أننا لم نكن مستعدين بما يكفي في تلك المرة مقارنة بالمرة الثانية، وفي النسخة الثانية كنا أفضل بكثير، وفرضنا سيطرتنا بشكل أكبر على المباراة.. لذلك، لا يمكنني القول إننا كنا نستحق الفوز في المرة الأولى، لأن ركلات الترجيح هي دائمًا 50/50، وكل شيء يمكن أن يحدث.

ولكن بالتأكيد في المرة الثانية كنا نستحق الفوز وفزنا عليهم 2-0، وكانت لديهم فرص خطيرة، لذلك آمل أن تكون مباراة رائعة مرة أخرى.

وإذا نظرت إلى جميع الفرق، ستجد أن كل فريق يتميز في مكانه.. فالأهلي، على سبيل المثال، له ثقله في مصر، وميامي أيضًا، في الولايات المتحدة، يتمتع بأهمية كبيرة لما يمثله هناك وللاعبي الفريق. لذلك، من الصعب جدًا قول من سيتأهل، وأعتقد أن كل مباراة ستكون مهمة، وكل مواجهة ستكون كبيرة.

وأرى أن المجموعة متوازنة نوعًا ما، وأعتقد أننا يجب أن نركز على أنفسنا ونقدم أفضل ما لدينا من أجل التأهل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.