نجم إنتر ميلان يفكر في الانتقال إلى الدوري السعودي بعد العروض المغرية

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، عن اهتمام أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع نجم وسط إنتر ميلان، هاكان تشالهان أوغلو، خلال الفترة المقبلة، في خطوة قد تُهدّد بقاء اللاعب في صفوف الفريق الإيطالي.

عروض مغرية من الدوري السعودي للتعاقد مع هاكان تشالهان أوغلو

وقالت شبكة "سبورت ميدياست"، إن تشالهان أوغلو تلقى عروضا مالية مُغرية من السعودية، مما يضع إنتر ميلان أمام خطر فقدان أحد أبرز لاعبي وسط الملعب.

ويُعدّ اللاعب التركي، البالغ من العمر 31 عامًا، أحد أبرز نجوم الدوري الإيطالي في الموسمين الأخيرين، خاصة بعد تألقه ووصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين خلال مسيرته الكروية.

وأشارت التقارير إلى أن صانع الألعاب التركي يقف الآن عند مفترق طرق في مسيرته، حيث عليه الاختيار بين قبول العروض السعودية ذات القيمة المالية الكبيرة، أو البقاء في أوروبا والمنافسة على البطولات القارية.

ولم تكشف الشبكة عن أسماء الأندية السعودية، التي طلبت التفاوض مع اللاعب التركي.

سعر تشالهان أوغلو

يُذكر أن تشالهان أوغلو جدد عقده مع إنتر ميلان بعد خسارة نهائي دوري الأبطال 2023 أمام مانشستر سيتي، حيث ينتهي ارتباطه بالنادي في صيف 2027.

وأكّدت المصادر أن اللاعب يُفكّر بجدية في العروض السعودية، التي قد تُقنعه بمغادرة إيطاليا بعد 8 مواسم قضاها في الدوري الإيطالي.

بينما يُصر مسؤولو إنتر ميلان على عدم التخلي عن نجمهم إلا في حال تلقيهم عرضًا يتجاوز 40 مليون يورو، خاصة أن قيمته السوقية الحالية تُقدّر بنحو 35 مليون يورو.

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