إنتر ميامي الأمريكي يتسلح بـ"قوة المحيط" قبل مواجهة الأهلي بمونديال الأندية (صور)

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، مساء اليوم الخميس، عن قميصه الثالث للموسم الحالي، والذي يأتي بلون أزرق مع تفاصيل باللونين الوردي والأبيض، مستوحى من قوة المحيط، ومرونته وعدم قابليته للتنبؤ، تماشيا مع أسلوب لعب الفريق.

بيان إنتر ميامي بشأن قميص الفريق الثالث

وجاء في بيان أصدره النادي: "قدم نادي إنتر ميامي اليوم قميصه الجديد والجريء لموسم 2025، الذي يحمل اسم (Riptide)، بينما يواصل النادي خوض موسم حاسم، مستعدا لصنع الأمواج في كأس العالم للأندية، وكأس الدوريات، والدوري الأمريكي للمحترفين (MLS)".

وأوضح البيان أن الزي الجديد، الذي يُطلق عليه "ميامي بلو" ويشبه الأزرق السماوي، "يجسد القوة والمرونة وعدم التنبؤ، سواءً في المحيط أو في الفريق نفسه".

ويظهر شعار الفريق وشعارات الرعاة وأسماء اللاعبين والأرقام باللون الأبيض، في حين تظهر ثلاث خطوط أديداس الشهيرة على الأكتاف بلون وردي، وهو اللون المميز لإنتر ميامي.

وسيكون الزي، الذي صممته العلامة التجارية الألمانية، سيكون متاحا لما تبقى من موسم 2025.

إنتر ميامي بنجومه يواجه الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية

وبالإضافة إلى مشاركته في الدوري الأمريكي وكأس الدوريات، يخوض نادي إنتر ميامي أيضا منافسات كأس العالم للأندية الذي ينطلق السبت، حيث يواجه في المباراة الافتتاحية النادي الأهلي المصري.

ويلعب في صفوف الفريق نجوم بارزون مثل ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وسرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا، وقد وقع إنتر ميامي في المجموعة الأولى التي تضم أيضا بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

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