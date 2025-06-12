الخميس 12 يونيو 2025
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رياضة

الخطيب يعتذر لـ رئيس فيفا عن حضور المونديال لظروف صحية

محمود الخطيب، فيتو
محمود الخطيب، فيتو

 أرسل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خطابًا إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عبّر فيه عن تقديره للجهود الكبيرة التي يقوم بها إنفانتينو لتطوير لعبة كرة القدم على مستوى العالم من كافة الجوانب الفنية والتسويقية والعلاقات المتميزة. 

وجاء في الخطاب أن النادي الأهلي بوصفه واحدًا من أكثر الأندية مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، يسعي للوصول إلي أبعد نقطه فيها ويحرص دوما علي أن يقوم بدوره تجاه اللعبة ليس في الشرق الاوسط والقارة الإفريقية بل عالميا أيضًا.

 

وتمنى الكابتن محمود الخطيب النجاح للبطولة التي تجرى منافساتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يتابعها العالم بشغف، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى التواجد في مقدمة بعثة الأهلي في هذا المحفل العالمي، لكن الظروف الصحية التي يمر بها لن تمكنه من الحضور.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي-  (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام  بالميراس  - (7 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام  بورتو -  (4  فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية  

حراس المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا.

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – نيتس جراديشار - وسام أبو علي – أحمد سيد "زيزو".

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