خطوة جديدة من لويس دياز تؤكد اقترابه من برشلونة

زاد الكولومبي لويس دياز جناح فريق ليفربول الإنجليزي، من التكهنات المثارة حول مستقبله مع الريدز، في ظل ارتباط اسمه مؤخرًا بالانتقال لصفوف برشلونة الإسباني.

لويس دياز يزيد التكهنات حول اقترابه من الانضمام إلى برشلونة

ويبقى دياز البالغ من العمر 28 عامًا، على رأس اهتمامات برشلونة في الميركاتو الصيفي 2025، ليقرر زيادة الغموض حول مستقبله، ببدء متابعة حساب نادي برشلونة على إنستجرام.

كما بدأ أيضًا في متابعة حساب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي تقابل ضده مؤخرًا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يتابع فيه دياز، حسابات أندية أخرى، غير تلك التي سبق وأن لعب في صفوفها مثل بارانكويلا وبورتو، إضافة إلى ليفربول.

أرقام لويس دياز مع ليفربول بالموسم الماضي

يذكر أن لويس دياز شارك مع ليفربول في 50 مباراة بجميع المسابقات في الموسم المنتهي مؤخرا، ونجح خلالها في تسجيل 17 هدفًا وصناعة 8 آخرين.

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