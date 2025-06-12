محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات انطلاق ماراثون الثانوية العامة (صور)

أكرم: توفير وسيلة انتقال آمنة لطلاب قرية الأبطال من وإلى مقار اللجان الامتحانية

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًّا للوقوف على استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة؛ لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ والمقرر إقامتها يوم الأحد الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

أبرز الحضور خلال اللقاء

جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، والجهات المعنية بالاجتماع.



جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

الإجراءات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة

وأشار أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، إلى الإجراءات الخاصة للاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة من حيث تجهيز وتوفير٣١ استراحة موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة؛ لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين الوافدين من خارج المحافظة.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

تخصيص عدد من اللجان

وأضاف أن المديرية قد قامت بتخصيص ٣١ لجنة امتحانية موزعة على ثمانِ إدارات تعليمية بمحافظة الإسماعيلية بإجمالي عدد الطلاب ١١ ألفا و٥٩٠ طالبا، وعدد الطلاب المنتظمين ١٠ آلاف و١٩٩ طالبا وعدد طلاب المنازل ١٣٩١ طالبا.

كما أضاف أنه تم تجهيز غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، إلى جانب غرف عمليات فرعية بجميع الإدارات التعليمية، برئاسة مدير عام الإدارة، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتدخل الفوري لحل أي مشكلات قد تطرأ، مع رفع تقارير يومية عن سير العمل بكل إدارة تعليمية.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

وخلال الاجتماع، تم مناقشة خطة مديرية أمن الإسماعيلية في تأمين اللجان الامتحانية واستراحات المراقبين الوافدين من خارج المحافظة وتأمين مقرات طباعة وتصحيح الامتحانات وتأمين سيارات أوراق الأسئلة والإجابة.

وأكد "أكرم" على ضرورة تأمين اللجان الامتحانية بالمدارس ومنع تجمهر أولياء الأمور بالقرب من اللجان؛ حرصًا على أبنائنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب أثناء فترة الامتحان.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وضمان تحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان.

ووجَّه أكرم بضرورة التأكد من التهوية الجيدة بكافة اللجان الامتحانية وخاصة مع ارتفاع درجة حرارة الطقس موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان الامتحانية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الإجراءات اللازمة والتنسيقات بين كافة الأجهزة المعنية، من أجل توفير كافة سُبل الراحة والأمان للطلاب لتأدية الامتحانات في سهولة ويسر.

وأوضحت دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لرفع درجة الاستعداد بالمديرية أثناء انعقاد فترة الامتحانات وذلك بالتنسيق مع فرع هيئة الرعاية الصحية، كما سيتم توفير زائرة طبية وطبيب في كل لجنة امتحانية؛ حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأشارت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية إلى أنه تم التنسيق مع الهلال الأحمر لتقديم الدعم النفسي للطلاب قبل وبعد انعقاد اللجان الامتحانية هذا إلى جانب الاستعانة بعدد من المتطوعين الاستعانة بهم في العملية الامتحانية.

وأوضح الدكتور محمد حسن طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، إلى أنه تم إعداد خطة متكاملة لتشمل أماكن تمركز اللجان الانتخابية ومدى قربها من مقار فروع الإسعاف، بالإضافة إلى تمركز عدد من سيارات الإسعاف بالقرب من باقي اللجان الامتحانية.

وتطرق الاجتماع إلى خطة الحماية المدنية والتي تشمل المرور على طفايات الحريق بكافة المدارس للتأكد من سلامتها، بالإضافة إلى تمركز سيارات الإطفاء بالقرب من اللجان الامتحانية ومراكز الكنترول وتأمين سيارات نقل الأسئلة والإجابات.

وخلال الاجتماع، وجه أكرم بتوفير أتوبيسات آمنة لنقل طلاب قرية الأبطال لمقار لجنة الامتحانات لتسهيل وتيسير انتقال الطلاب.

وأكد أهمية تواجد الطلبة قبل بدء الامتحان بوقت كاف لإتمام عمليات التفتيش ودخول الطلاب إلى اللجان بسهولة ويسر.

وأكد أكرم ضرورة ربط غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بما يحقق التنسيق الكامل لكافة الجهات المعنية لتلافي أي ملاحظات أو بلاغات في وقتها.

الجدير ذكره، أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ يوم الأحد الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٥ وتنتهي الخميس ١٠ يوليو ٢٠٢٥.



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