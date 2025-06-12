محافظ الإسماعيلية يهنئ أوائل الابتدائية والإعدادية الأزهرية

هنأ اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أوائل الشهادة الابتدائية والإعدادية على مستوى منطقة الإسماعيلية الأزهرية للعام الدراسي 2024 /2025.

حصاد أعلى الدرجات

وأشاد محافظ الإسماعيلية بالطلاب المتفوقين وحرصهم على حصد أعلى الدرجات مثمنًا جهود فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلبة والطالبات خلال العام الدراسي الماضي متمنيًا للطلاب مزيدًا من التوفيق والسداد في حياتهم العلمية والعملية، ولأعضاء هيئة التدريس بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية بذل المزيد من الجهد والعمل على صقل مهارات الطلاب العلمية وتنميتهم؛ من أجل رفعة وتقدم مصرنا الحبيبة.

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية

جدير بالذكر أن الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، كان قد أعلن أمس أسماء أوائل الشهادة الابتدائية والإعدادية على مستوى المنطقة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وجاءت النتيجة كالتالي:

- حصد الطالب مصطفى أسامة، معهد بنين عمر بن عبدالعزيز النموذجي، المركز الأول بمجموع ٨٩٥ درجة، الطالب أحمد عمرو، معهد الشهيد السيد ناصف، المركز الثاني بمجموع ٨٩٣ درجة، والطالب أنس علي، معهد بنين عمر بن عبدالعزيز النموذجي، على المركز الثالث بمجموع ٨٩١، وحصل الطالب محمد أسامة محمد، معهد النوح النموذجي، المركز الثالث مكرر، بمجموع ٨٩١، وحصل الطالب محمد خليل، معهد بنين عمر بن عبدالعزيز النموذجي، المركز الخامس، بمجموع ٨٨٨ درجة، حصلت الطالبة أسيل هاني، معهد العوايضة، على المركز السادس، بمجموع ٨٨٧، وحصلت الطالبة كنزي أحمد، معهد فتيات عمر بن عبد العزيز، على المركز السادس مكرر بمجموع ٨٨٧، وحصلت الطالبة مريم أحمد، معهد العويدة، على المركز الثامن بمجموع ٨٨٦ درجة، وحصلت الطالبة مريم عبد الرحيم، معهد فتيات السلام بالتل النموذجي، على المركز الثامن مكرر بمجموع ٨٨٦ درجة، وحصلت الطالبة رؤى بشير، معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي، على المركز الثامن مكرر، وحصلت الطالبة منة الله عمرو، على المركز الثامن مكرر معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.