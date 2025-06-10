إزالة 14 حالة تعدٍّ بالتل الكبير في الإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أول أيام أعمال المرحلة الثانية من الموجة 26 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 10 حتى 27 يونيو 2025، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

عدد حالات الإزالة بمركز ومدينة التل الكبير

شهد اليوم الثلاثاء تنفيذ إزالة لـ 14 حالة تعدٍّ على مساحة1414 متر، وسهم بمركز ومدينة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 26، والتي نُفذت بنطاق المركز، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة التل الكبير، ونائب رئيس المركز ووقوات إنفاذ القانون.

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

جانب من أعمال الإزالة، فيتو





بيان حالات الإزالة

وتمثلت حالات الإزالات في تنفيذ إزالة لعدد ١١ حالة تعد بالبناء على أراضي ملك الدولة منهم ٣ حالات ولاية المحافظة و٨ حالات بولاية الأوقاف على مساحة ١٢٤٤ م٢، كما تم تنفيذ إزالة لحالتي متغير غير قانوني على مساحة ١٧٠ م٢، بالإضافة إلى حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية خاصة، على مساحة ٢ سهم.

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

توجيهات من محافظ الإسماعيلية بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٦ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ١٠ حتى٣٠ مايو ٢٠٢٥، والمرحلة الثانية في الفترة من ١٠ حتى ٢٧ يونيو ٢٠٢٥ والمرحلة الثالثة في الفترة من ٥ حتى ٢٥ يوليو ٢٠٢٥.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

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