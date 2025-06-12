تعليم الإسماعيلية تنهي كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة والتى من المقرر لها أن تنطلق يوم الأحد المقبل الموافق 15 من شهر يونيو لعام 2025 وتنتهي يوم 10 يوليو 2025.



توجيهات بتوفير بيئة جيدة ومناسبة للطلاب

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، إلى ضرورة توفير بيئة مناسبة وجيدة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر مع الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان.

تشديدات على الالتزام بضوابط الامتحانات

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على عدم اصطحاب التليفون المحمول مع الطلاب وكذلك الملاحظين أثناء الامتحانات، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة والنظافة العامة، والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة، للتدخل الفوري فى حالات الطوارئ.

وأشار إلى ضرورة تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم، بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة 11590 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، وبلغ إجمالي عدد اللجان 31 لجنة موزعين على 8 إدارات تعليمية.

ضمان وصول أوراق الأسئلة للجان

ولف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، إلى أنه تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية وذلك لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة، وكذلك التنسيق مع مديرية الصحة، من أجل التأكيد على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، إلى أنه تم تجهيز غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وكذلك غرف عمليات بالإدارات التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية، وذلك لمتابعة أعمال الامتحانات أولا بأول، والتدخل الفورى لحل أي عقبة أو مشكلة قد تحدث أثناء الامتحانات، مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية.

تجهيز الاستراحات للملاحظين

بالإضافة إلى تجهيز الاستراحات اللازمة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم تجهيزها على أعلى مستوى وتوفير الأحتياجات اللازمة للمعلمين بالاستراحات من أجل تهيئة الجو المناسب للمعلمين أثناء فترة الامتحانات واقامتهم بالمحافظة، من حيث الإنارة ومبردات المياة والحمامات والأسِرَّة وغيرها من التجهيزات التى تتيح إقامة جيدة تليق بالمعلمين.





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