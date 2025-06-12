النيابة تصرح بدفن جثث ضحايا مذبحة دار السلام في سوهاج

قررت النيابة العامة التصريح بدفن جثث 3 أطفال وعامل بعد أن أقدم الأخير على قتل أبنائه ثم الانتحار شنقًا داخل منزله، إثر خلافات أسرية عنيفة، في قرية أولاد سالم التابعة لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

وكان اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج ، تلقى إخطارًا من مركز شرطة دار السلام يفيد بتلقي بلاغ من أسرة العامل "محمود. ع" (48 عامًا)، بعد اكتشافهم جثته وجثث أبنائه الثلاثة داخل منزله المكون من طابقين.

وبفحص الجثث، تبين أن الأب شنق نفسه باستخدام شال معلق بجنش حديدي في غرفة بالطابق الثاني، بينما عُثر على جثث أبنائه "إنجي" (18 عامًا طالبة ثانوية عامة)، و"محمد" (12 عامًا تلميذًا)، و"ريتاج" (8 أعوام تلميذة) ملقاة على الأرض بنفس الغرفة.

وأظهرت المعاينة إصابة الابنة الكبرى بـ4 طعنات في الرقبة، بينما وُجدت آثار اختناق حول أعناق الابنَيْن الأصغرين، مع وجود سكين مطبخ عليها آثار دماء بجوار الجثث.

سبب الجريمة

وأفاد شهود العيان ومن بينهم أم العامل وأشقاؤه بأن الزوجة "أمل. ص" (41 عامًا) كانت قد غادرت المنزل قبل الحادث بصحبة ابنها الرضيع "ياسين" (4 أعوام) بسبب خلافات زوجية حادة، مما دفع الزوج - وفقًا لأقاربهم - إلى الإقدام على الجريمة تحت وطأة الضغط النفسي.

وحررت الشرطة المحضر اللازم، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثث في مدافن العائلة، بينما لا تزال التحقيقات جارية لكشف الملابسات.

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