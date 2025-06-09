الإثنين 09 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ سوهاج يشارك الأطفال بمؤسسة البنين احتفالهم بعيد الأضحى (صور)

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج يشارك الأطفال احتفالهم بالعيد، فيتو

 شارك الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، أطفال فرحتهم واحتفالهم بعيد الأضحى بمؤسسة البنين بحي الكوثر، في لفتة إنسانية تهدف إلى إدخال البهجة على قلوب الأطفال ومشاركتهم فرحة العيد.

وشملت الزيارة توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، وسط أجواء من السعادة والفرح، كما شاركهم نائب المحافظ في لقاء ترفيهي مميز تضمن مباراة لكرة القدم، حرص خلالها على التفاعل معهم ومشاركتهم اللعب، مما كان له بالغ الأثر في رسم الابتسامة على وجوههم.

رعاية الأيتام ودمجهم في المجتمع

وأكد الدكتور محمد عبد الهادي خلال الزيارة على أهمية رعاية الأيتام ودمجهم في المجتمع، مشيدًا بالجهود المبذولة من إدارة المؤسسة والعاملين بها في توفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال.

وتابع نائب المحافظ أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص المحافظة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، خاصة خلال المناسبات الدينية والوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج مؤسسة البنين بحي الكوثر عيد الأضحى

مواد متعلقة

إزالة بالأيدي لحالة تعد بالبناء على أرض زراعية في سوهاج

نيابة سوهاج تستدعي المشاركين في حملة التعدي على مسئول حماية الأراضي لسماع أقوالهم

الأكثر قراءة

عميد طب قصر العيني يقدم روشتة علاجية للوقاية من الجلطات المخية

تصل لـ 100 جنيه، أسعار المانجو بسوق العبور رابع أيام العيد

مكافأة بعد الاعتداء، وزير الزراعة يصرف 25 ألف جنيه لضحية حملة الإزالة بسوهاج

بعد الهجوم الروسي، بولندا تنفذ طلعات بطائرات إف 16 لتأمين مجال أوكرانيا الجوي

تقرير الطب الشرعي لطفل فقد حياته أثناء ذبح أضحية العيد بالأميرية

لقطة سيئة من لامين يامال تجاه رونالدو في نهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه رابع أيام عيد الأضحى

السعر الرسمي للدولار أمام الجنيه في البنوك رابع أيام العيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد 8-6-2025 في الأسواق

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

ارتفاع أسعار 10 سلع غذائية خلال مايو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بخلاف المسجد الحرام، مساجد تتضاعف فيها أجور الصلاة داخل مكة

تفسير حلم النجاح في المنام وعلاقته بتحقيق الأهداف والطموحات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 9 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية