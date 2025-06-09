نائب محافظ سوهاج يشارك الأطفال بمؤسسة البنين احتفالهم بعيد الأضحى (صور)

شارك الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، أطفال فرحتهم واحتفالهم بعيد الأضحى بمؤسسة البنين بحي الكوثر، في لفتة إنسانية تهدف إلى إدخال البهجة على قلوب الأطفال ومشاركتهم فرحة العيد.

وشملت الزيارة توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، وسط أجواء من السعادة والفرح، كما شاركهم نائب المحافظ في لقاء ترفيهي مميز تضمن مباراة لكرة القدم، حرص خلالها على التفاعل معهم ومشاركتهم اللعب، مما كان له بالغ الأثر في رسم الابتسامة على وجوههم.

رعاية الأيتام ودمجهم في المجتمع

وأكد الدكتور محمد عبد الهادي خلال الزيارة على أهمية رعاية الأيتام ودمجهم في المجتمع، مشيدًا بالجهود المبذولة من إدارة المؤسسة والعاملين بها في توفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال.

وتابع نائب المحافظ أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص المحافظة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، خاصة خلال المناسبات الدينية والوطنية.

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