كل ما تحتاج معرفته عن التهاب الزائدة الدودية، ومتى يجب إزالتها؟

يحدث التهاب الزائدة الدودية عند وجود انسداد، ويمكن أن يسبب أعراضًا مثل التقلصات أو آلام البطن الشديدة، وعادةً ما يتضمن العلاج تناول المضادات الحيوية ثم إجراء عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية.

الزائدة الدودية عبارة عن كيس صغير متصل بالأمعاء ويقع في أسفل البطن الأيمن، وعندما تصبح الزائدة الدودية مسدودة، يمكن للبكتيريا أن تتكاثر داخلها، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تكوين صديد وتورم، مما قد يسبب ضغطًا مؤلمًا في البطن، ويمكن أن يؤدي التهاب الزائدة الدودية أيضًا إلى انسداد تدفق الدم، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

إذا انفجرت الزائدة الدودية، يمكن أن تتسرب البكتيريا إلى تجويف البطن، وهو ما قد يكون خطيرًا ومميتًا في بعض الأحيان، وإذا كان الشخص يعتقد أنه قد يعاني من التهاب الزائدة الدودية، فمن المهم التحدث إلى الطبيب في أقرب وقت ممكن، لأنه يتطلب عناية طبية فورية.

أعراض التهاب الزائدة الدودية

يبدأ ألم الزائدة الدودية بتقلصات خفيفة في منطقة السرة أو الربع السفلي الأيمن من البطن، وغالبًا ما يكون هذا الألم:

يبدأ فجأة

يزداد سوءًا عند الحركة أو السعال

شديدًا لدرجة أنه يوقظ الشخص من النوم

يزداد سوءًا في غضون ساعات قليلة

قد تشمل الأعراض الأخرى لالتهاب الزائدة الدودية ما يلي:

فقدان الشهية

عسر الهضم

غثيان

قيء

تورم البطن

حمى منخفضة الدرجة

أسباب الزائدة الدودية

في كثير من الحالات، السبب الدقيق لالتهاب الزائدة الدودية غير معروف، ويعتقد الخبراء أنه يتطور عندما يصبح جزء من الزائدة مسدودًا أو مسدودًا.

يمكن أن تسد العديد من الأشياء الزائدة الدودية، بما في ذلك:

تراكم البراز المتصلب

تضخم الجريبات الليمفاوية

الديدان المعوية

الإصابة الرضحية

الأورام

يمكن أن يؤثر التهاب الزائدة الدودية على أي شخص، ومع ذلك، قد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة من غيرهم، وتشمل عوامل الخطر لالتهاب الزائدة الدودية ما يلي:

العمر: غالبًا ما يصيب التهاب الزائدة الدودية المراهقين والأشخاص في العشرينات من العمر، ولكنه قد يحدث في أي عمر.

الجنس: التهاب الزائدة الدودية أكثر شيوعًا عند الذكور منه عند الإناث.

التاريخ العائلي: الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من التهاب الزائدة الدودية هم أكثر عرضة للإصابة به.

مضاعفات التهاب الزائدة الدودية

يمكن أن يسبب التهاب الزائدة الدودية مضاعفات خطيرة إذا تمزق الزائدة الدودية، حيث يتسبب هذا في تسرب البراز والبكتيريا إلى تجويف البطن، ويمكن أن يؤدي تمزق الزائدة الدودية إلى التهابات مؤلمة ومهددة للحياة.

يشمل هذا:

التهاب الصفاق: عندما تنفجر الزائدة الدودية وتتسرب البكتيريا إلى تجويف البطن، يمكن أن تصاب البطانة بالعدوى وتلتهب، ويُعرف هذا بالتهاب الصفاق، ويمكن أن يكون خطيرًا جدًا وحتى مميتًا، ويشمل العلاج المضادات الحيوية والجراحة لإزالة الزائدة الدودية.

الخراجات: الخراج هو جيب مؤلم من القيح يتكون حول الزائدة الدودية المتفجرة، وهذه الخلايا الدموية البيضاء هي طريقة الجسم لمحاربة العدوى، ويجب علاج العدوى بالمضادات الحيوية، وسوف يحتاج المريض الخراجات إلى تصريف.

الإنتان: في حالات نادرة، قد تنتقل البكتيريا من الخراج الممزق عبر مجرى الدم إلى أجزاء أخرى من الجسم، الإنتان هو حالة طبية طارئة.

لمنع أو إدارة المضاعفات، قد يصف الطبيب المضادات الحيوية أو الجراحة أو علاجات أخرى، وفي بعض الحالات، قد يصاب المريض بآثار جانبية أو مضاعفات من العلاج.

ومع ذلك، فإن المخاطر المرتبطة بالمضادات الحيوية والجراحة أقل شيوعًا وأقل خطورة عادةً من المضاعفات المحتملة لالتهاب الزائدة الدودية غير المعالج.

علاج الزائدة الدودية

من المرجح أن تتضمن خطة العلاج التي يوصي بها الطبيب لالتهاب الزائدة الدودية المضادات الحيوية تليها عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية، ويُعرف هذا باسم استئصال الزائدة الدودية.

قد يشمل العلاج أيضًا واحدًا أو أكثر من الإجراءات التالية:

مسكنات الألم

السوائل الوريدية

نظام غذائي سائل

تجفيف الخراج قبل الخضوع للجراحة، إذا لم يتمزق من تلقاء نفسه

في حالات نادرة، قد يتحسن التهاب الزائدة الدودية الخفيف بالمضادات الحيوية وحدها، ولكن في معظم الحالات، يحتاج المريض إلى إجراء عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية.