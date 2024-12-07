أعراض التهاب الزائدة الدودية لدى الفئات العمرية المختلفة وطرق العلاج

يحدث التهاب الزائدة الدودية عندما تلتهب الزائدة الدودية، ويمكن أن تختلف الأعراض المبكرة بين الفئات العمرية، ولكن الألم البطني الشديد والمفاجئ هو عادة أول أعراض التهاب الزائدة الدودية.

يمكن أن تكون أعراض التهاب الزائدة الدودية غير مريحة ومؤلمة، وقد تهدد الحياة إذا تركت دون علاج، ويمكن أن يحدث التهاب الزائدة الدودية في أي عمر، ولكن من المرجح أن يحدث في أواخر سن المراهقة والشباب، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أعراض التهاب الزائدة الدودية

تقع الزائدة الدودية على الجانب الأيمن السفلي من البطن، وهي عبارة عن قطعة من الأنسجة على شكل أنبوب مغلقة من أحد طرفيها، وهي متصلة بالأعور، وهو جزء يشبه الكيس من القولون، أو الأمعاء الغليظة.

وعادةً ما يكون الألم البطني الشديد والمفاجئ هو أول أعراض التهاب الزائدة الدودية.

يبدأ الألم غالبًا بالقرب من زر البطن، ومع تفاقم الحالة، من المرجح أن تنتقل إلى الجانب الأيمن السفلي من البطن.

قد يصبح الشعور أكثر شدة في غضون ساعات قليلة ويزداد سوءًا بالتحرك أو أخذ أنفاس عميقة أو السعال أو العطس.

تشمل الأعراض الأخرى لالتهاب الزائدة الدودية ما يلي:

الغثيان

القيء

فقدان الشهية

الإمساك أو الإسهال

عدم القدرة على إخراج الغازات

حمى منخفضة الدرجة (درجة حرارة تتراوح بين 99 درجة فهرنهايت و102 درجة فهرنهايت)

قشعريرة

تورم المعدة

الشعور بالحاجة إلى التبرز لتخفيف الانزعاج

ومع ذلك، تظهر هذه الأعراض في حوالي نصف حالات التهاب الزائدة الدودية فقط.

قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض مثل آلام المعدة بشكل طفيف جدًا أو لا يعانون منها على الإطلاق.

الأعراض عند الأطفال والرضع

قد لا يعاني الأطفال والرضع من الألم في منطقة معينة، وقد يكون هناك ألم في جميع أنحاء الجسم، أو قد لا يكون هناك ألم.

قد يكون لدى الأطفال والرضع حركات أمعاء أقل أو لا تحدث على الإطلاق، وإذا حدث الإسهال، فقد يكون هذا أحد أعراض مرض آخر.

في حين أن الأطفال والرضع قد لا يعانون من الألم الدقيق كما يفعل كبار السن، تشير الأبحاث إلى أن آلام البطن لا تزال أكثر أعراض التهاب الزائدة الدودية شيوعًا لهذه الفئة العمرية.

الأعراض عند كبار السن وأثناء الحمل

قد يعاني كبار السن والأشخاص الحوامل أيضًا من أعراض مختلفة، ويكون ألم المعدة أقل حدة وأقل تحديدًا، وتشمل الأعراض المحتملة الغثيان والقيء والحمى.

أثناء الحمل، قد ينتقل الألم إلى الأعلى نحو الربع العلوي الأيمن بعد الثلث الأول من الحمل، وقد يكون هناك أيضًا بعض آلام الظهر، إذا كان هناك ألم في المعدة، فقد يكون هذا نتيجة لحالة أخرى.

علاج التهاب الزائدة الدودية

يبدأ العلاج عادةً بالمضادات الحيوية والسوائل الوريدية، ويمكن علاج بعض الحالات الخفيفة من التهاب الزائدة الدودية تمامًا بالمضادات الحيوية.

الخطوة التالية الأكثر شيوعًا هي الجراحة، والمعروفة باسم استئصال الزائدة الدودية، ويقلل إزالة الزائدة الدودية من خطر تمزقها، العلاج المبكر مهم للحد من خطر حدوث المضاعفات، والتي يمكن أن تكون قاتلة.

هناك نوعان من جراحة استئصال الزائدة الدودية قد يستخدمهما الأطباء، ومن المهم أن يتبع الشخص جميع التعليمات بعد الجراحة من فريق الجراحة.

مضاعفات التهاب الزائدة الدودية

قد يؤدي تأخير العلاج إلى زيادة خطر حدوث المضاعفات بشكل خطير.

يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى تمزق الزائدة الدودية، في بعض الأحيان بعد 48 إلى 72 ساعة من بدء الأعراض.

ويؤدي التمزق إلى تسرب البكتيريا والبراز والهواء إلى البطن، مما يسبب العدوى ومضاعفات أخرى، والتي يمكن أن تكون قاتلة.

وتشمل العدوى التي يمكن أن تنتج عن تمزق الزائدة الدودية التهاب الصفاق، أو التهاب بطانة البطن، أو الخراج.

ويؤدي تناول مسكنات الألم إلى إخفاء الأعراض وتأخير العلاج.

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