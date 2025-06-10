مصرع طفلة إثر سقوطها من لعبة ملاهي بأحد الأندية بالإسماعيلية

لقيت طفلة مصرعها جراء سقوطها من لعبة بملاهي داخل أحد الأندية في محافظة الإسماعيلية.

انتقال الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل جثمان المتوفاة

وكان فرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية تلقى إخطارا بمصرع طفلة جراء سقوطها من ارتفاع واصطدامها بجسم صلب أثناء ممارسة لعبة من العاب الملاهي الواقعة داخل نادي الجامعة القديمة بجوار مزلقان الدوحة.

وعلى الفور دفع فرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل جثة الطفلة المتوفاة إلى مشرحة المستشفى.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.



تفاصيل وفاة الطفلة

وتبين من الفحص المبدئي لمكان الحادث أن الطفلة وقعت من علو واصطدامت بجسم صلب أثناء ممارسة لعبة من العاب الملاهي، حيث توفيت مكان الحادث جراء اصابتها بتهشم في الجمجمة.



كما تبين أن الطفلة تدعي جنات علي عبد الفتاح تبلغ من العمر 15عاما، مقيمة بمنطقة أبو بلح في محافظة الإسماعيلية.



التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

تحذير هام

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لان ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

موضحًا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

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