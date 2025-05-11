إعادة فتح طريق قرية جمال عبد الناصر بمركز فايد في الإسماعيلية (صور)

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، بإعادة فتح وتمهيد طريق قرية جمال عبد الناصر بمحاذاة خط السكة الحديد، بطول ١٢٠٠ متر، بداية من الشارع الجديد بمدينة فايد وحتى منطقة قمة فايد.

إعادة فتح الطريق لخدمة 3 مناطق

وتهدف إعادة فتح الطريق وتمهيده إلى خدمة مناطق (المساكن الاقتصادية، مساكن قرية جمال عبد الناصر، محطة قطار السلام)، بمركز ومدينة فايد بعد عدم استغلاله لسنوات بسبب تراكم المخلفات.

جانب من فتح الطريق وتمهيده، فيتو

رفع ٨٥٠ طنا من الرتش والقمامة ومخلفات المباني

وقد تم جمع ورفع ما يقرب من ٨٥٠ طنا من الرتش، والقمامة، ومخلفات المباني والمخلفات الصلبة، بمعدات وآلات الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، تحت إشراف محمد على رئيس مركز ومدينة فايد، وبمتابعة شافعي أبوبكر نائب رئيس مركز ومدينة فايد.

جانب من فتح الطريق وتمهيده، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بتمهيد الطرق وجمع ورفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات، وتقديم كافة الخدمات للمواطن الإسماعيلي.

جانب من فتح الطريق وتمهيده، فيتو

ومن جهة أخرى، تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، موجهًا بسرعة إنجاز الأعمال لمشروعات الخطة الاستثمارية ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، طبقًا للتوقيتات الزمنية المعدة مسبقًا.

تغطية طريق أبو عطوة السحارة بالطبقة الأسفلتية

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، أن المديرية تقوم حاليًا بتغطية طريق أبوعطوة السحارة- الحمادات، بالطبقة الأسفلتية، والذي يعد أحد المحاور المرورية الهامة ويمثل فتح شريان جديد يربط بين منطقة أبوعطوة بقرية نفيشة مرورًا بالمقابر، ثم عزبة الحمادات ثم أبو آدم ثم طريق البلاچات بطول ٣كم ٨٠٠ م.

طريق أبو عطوة السحارة

وأشار إلى أن هذا الطريق كان بعرض يتراوح بين ٤ و٥ أمتار، وتشمل أعمال مديرية الطرق والنقل أعمال توسيع للطريق ليصل إلى ١٠ أمتار.

إنارة الطريق بالكامل

وتشمل الأعمال: إنارة الطريق، وترفيقه بالكامل، وذلك عن طريق تعديل شبكة مياه الشرب وإنهاء مشكلات وصلات الصرف الصحي، وتوريد وإنشاء مواسير الري العابرة للطريق، وقد بدأت الأعمال منذ ١ فبراير ٢٠٢٥ وتستمر حتى ١ يوليو ٢٠٢٥.

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