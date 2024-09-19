فوائد المورينجا، تقوى المناعة وتعزز جمال البشرة والشعر

فوائد المورينجا، المورينجا من الأعشاب الشهيرة التى عرفت منذ القدم وكانت تستخدم في الطب القديم وحاليا تدخل في صناعة الأدوية.

وفوائد المورينجا، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بها.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن المورينجا، تعرف باسم "الشجرة المعجزة" أو "شجرة الحياة"، هي نبات طبيعي يستخدم في الطب التقليدي منذ قرون، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمركبات النشطة بيولوجيا التي تمنحها فوائد صحية متنوعة، ويمكن استخدام أوراق المورينجا، بذورها، زهورها، وحتى جذورها في العديد من الأغراض الصحية والغذائية.

عناصر غذائية مهمة موجودة في المورينجا

وأضافت منى، أن المورينجا غنية بالفيتامينات والمعادن، حيث تحتوي أوراقها على كميات عالية من فيتامين C، فيتامين A، والحديد، والكالسيوم، هذا يجعلها مفيدة في تعزيز الصحة العامة للجسم، خاصةً لأولئك الذين يعانون من نقص في العناصر الغذائية الأساسية، على سبيل المثال، تحتوي المورينجا على كمية من فيتامين C أكثر من البرتقال، وعلى كمية من الحديد تفوق السبانخ.

فوائد المورينجا

فوائد المورينجا للصحة

وتابعت، أن من فوائد المورينجا الصحية:

تحتوي المورينجا على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة التي تسبب الضرر للخلايا، هذا يعزز من صحة البشرة والشعر، ويساهم في تقليل علامات الشيخوخة، كما يحمي الجسم من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

المورينجا تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري، والمواد الكيميائية النباتية الموجودة في المورينجا تساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم بعد الوجبات.

تستخدم المورينجا تقليديًا لتحسين عملية الهضم. أوراق المورينجا تحتوي على الألياف التي تساعد في تعزيز حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك، بالإضافة إلى ذلك، فإنها تعمل كمضاد للبكتيريا والميكروبات، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تعزيز الجهاز المناعي نظرًا لاحتوائها على مضادات الأكسدة والفيتامينات الأساسية، تعمل المورينجا على تقوية الجهاز المناعي للجسم،فى هذا يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض الشائعة مثل نزلات البرد والإنفلونزا، كما يساعد الجسم في مكافحة الالتهابات.

تستخدم المورينجا في العديد من منتجات العناية بالبشرة والشعر بفضل خصائصها المغذية والمضادة للالتهابات، فهي تساعد في ترطيب البشرة، تحسين مرونتها، وتقليل الالتهابات الجلدية مثل حب الشباب، كما تساعد الزيوت المستخلصة من بذور المورينجا في تعزيز صحة فروة الرأس والشعر، مما يقلل من تساقط الشعر ويعزز نموه.

تستخدم المورينجا أيضًا في تحسين صحة العظام بفضل محتواها العالي من الكالسيوم والفوسفور، كما تُعتبر مضادة للالتهابات، مما يجعلها مفيدة في تخفيف أعراض التهابات المفاصل.

المورينجا تساهم في تحسين صحة الكبد وتنقية الجسم من السموم.