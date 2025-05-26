بعد اغتيال أطفال الطبيبة آلاء الـ9، تحذير شديد اللهجة من حماس

حذرت حركة حماس من محاولات الاحتلال التنصل من مسؤوليته عن جريمة اغتيال الأطفال التسعة من عائلة النجار.

ونصحت بعدم الانجرار عبر الادعاء الكاذب بعدم وجود معطيات حول الحادثة، والتذرع بفتح تحقيق.

كما أكدت الحركة أن كل الشواهد السابقة أثبتت كذب هذا العدو، وأن تحقيقاته المزعومة ليست سوى ذرائع للتنصل من جرائمه المتواصلة بحق المدنيين الأبرياء.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قد أفادت نقلا عن مسئولين سياسيين إسرائيليين، أن استشهاد أبناء الطبيبة آلاء النجار، وسكوت إسرائيل قد يشكل نقطة تحول في الحرب.

مسئولون إسرائيليون: الشرعية الدولية لعمليات الجيش بغزة انتهت

وأوضح المسؤولون: الشرعية الدولية لعمليات الجيش بغزة انتهت وأن استمرارها قد يتسبب بعزل سياسي لإسرائيل.

وتابعوا: استمرار الحرب قد يجر عقوبات اقتصادية على إسرائيل، وربما يدعو مجلس الأمن لوقفها.

وارتفع عدد شهداء قصف إسرائيلي على قطاع غزة اليوم إلى 50 شهيدا، 30 منهم سقطوا في استهداف مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة.

بينما تم انتشال جثامين 19 شهيدا في قصف لـ الاحتلال على منزل لعائلة عبد ربه بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد نقلت، اليوم الإثنين، فيديو متداولا، لطفلة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة فهمي الجرجاوي، المكتظة بالنازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

طفلة تهرب من النيران بعد قصف الاحتلال مدرسة في غزة

وتظهر الطفلة في الفيديو وهي تحاول الهروب من النيران التي حاصرتها من كل اتجاه، بعدما قصف الاحتلال المدرسة التي تؤوي النازحين، استمرارا لسلسلة المجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

19 شهيدا جراء قصف الاحتلال مدرسة فهمي الجرجاوي بغزة

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة مكتظة بالنازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وأسفر قصف مدرسة فهمي الجرجاوي بغارة الاحتلال عن استشهاد 19 شخصا، وإصابة العشرات.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة بغزة، باستشهاد 32 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد والهجمات العشوائية وسط معاناة لا يمكن تصورها.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان أمس الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 53 ألفا و939 شهيدا، بالإضافة إلى 122 ألفا و797 مصابا.

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