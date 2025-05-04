الأحد 04 مايو 2025
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خارج الحدود

إيران: القواعد الأمريكية بالمنطقة أهداف مشروعة حال فرضت علينا الحرب

الجيش الإيراني، فيتو
الجيش الإيراني، فيتو

قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زادة: إذا تعرضنا للهجوم وفرضت علينا الحرب سنرد بقوة وسنضرب قواعد ومصالح العدو في المنطقة.

وأضاف وزير الدفاع الإيراني: ليس لدينا أي عداء مع دول الجوار لكن القواعد الأمريكية أهداف لنا إذا تعرضنا للاعتداء.

سنرد بقوة على أي هجوم إسرائيلي يستهدف منشآتنا النووية

وأمس، قالت الحكومة الإيرانية، إن طهران تريد التوصل إلى نتيجة في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأضافت الحكومة الإيرانية: نشارك في المفاوضات النووية لأننا لا نرغب في أي نزاع.. وسنرد بقوة على أي هجوم إسرائيلي يستهدف منشآتنا النووية.

فرض عقوبات على أي مشتر للنفط الإيراني

والخميس الماضي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على أى مشتر للنفط الإيراني بعد تأجيل جولة المباحثات النووية الإيرانية الأمريكية، التي كان مقررا عقدها اليوم السبت في روما.

وقال ترامب إنه يجب وقف جميع مشتريات النفط أو المنتجات البتروكيماوية من إيران، وإن أي دولة أو شخص يشتري أيا منها سيخضع فورا لعقوبات ثانوية. وأضاف في منشور على تروث سوشال "لن يُسمح لهم بالتعامل تجاريا مع الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال".

وجاء التهديد بعدما أعلنت سلطنة عمان تأجيل المفاوضات النووية التي كان من المقرر عقدها يوم السبت. وجاء الإعلان في منشور لوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عبر منصة إكس.

تأجيل جولة المباحثات النووية الإيرانية الأمريكية

وقال وزير الخارجية العماني: "لأسباب لوجستية، نُعيد جدولة اجتماع الولايات المتحدة وإيران، الذي كان مُقررًا مبدئيًا يوم السبت 3 مايو. سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة عند الاتفاق عليها بين الطرفين".

وأعلنت الولايات المتحدة أنّها تتوقع عقد محادثات مع إيران قريبا، بعدما أعلنت طهران في وقت سابق تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن برنامجها النووي، والتي كان من المفترض أن تُعقد هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس للمراسلين "نتوقع عقد جولة جديدة من المحادثات في المستقبل القريب"، مشيرة إلى أنّه لم يتم تأكيد الجولة التي كان مقرّرا عقدها في نهاية الأسبوع.

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