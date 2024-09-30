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خارج الحدود

التوغل البري في لبنان، القواعد الأمريكية في المنطقة تعلن حالة التأهب القصوى

الجيش الأمريكي، فيتو
الجيش الأمريكي، فيتو

التوغل البري في لبنان، أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، بوضع  القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط  في حالة تأهب قصوى.

 

الطيران الحربي الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الإثنين، أن الطيران الحربي الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: إن إسرائيل تنفذ حاليا عمليات محدودة تستهدف البنية التحتية لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

وكانت  وسائل إعلام عبرية قالت مساء اليوم الاثنين: إن العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تنطلق خلال ساعات.

وذكرت شبكة "بي بي سي" نقلا عن مسئول أمريكي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها تنوي شن عملية برية في لبنان.      

وأكد المسئول الأمريكي أن العملية البرية قد تبدأ اليوم.


 

الطيران الإسرائيلي يخترق أجواء لبنان، وأمريكا تعلن تنفيذ الاحتلال لعمليات محدودة

مسئول أمريكى رفيع: بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان الليلة

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