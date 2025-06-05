السيسي وملك البحرين يتبادلان التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن ملك البحرين توجه للرئيس بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الأمان والتقدم.

بدوره، ثمن الرئيس تلك اللفتة الطيبة من الملك داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البحرين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب البحريني الشقيق نعمة الأمن والاستقرار.



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