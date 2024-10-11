أنباء عن إيقاف الفصائل العراقية هجماتها ضد القواعد العسكرية الأمريكية

مع تصاعد عمليات الاغتيالات في لبنان ، وعلى رأسها أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، أفادت أنباء بأن الفصائل العراقية المسلحة، أوقفت هجماتها العسكرية ضد البعثات الدبلوماسية والقواعد الأمريكية في العراق.

الفصائل العراقية توقف هجماتها ضد القواعد الأمريكية

وقال مصدر أمني رفيع المستوى في قيادة العمليات المشتركة العراقية: إن "العمليات المشتركة لم تسجل منذ الأول من أكتوبر الجاري 2024، أية خروقات أمنية ضد المصالح الأمريكية في البلاد، بعد أن كانت تستهدف الفصائل المسلحة قاعدة عين الأسد بشكل مستمر عبر الصواريخ والطائرات المسيرة.

عودة لاستهداف تلك المصالح خلال المرحلة المقبلة

وأضاف أن القيادة الأمنية تراقب الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة على المصالح الأجنبية في العراق، خصوصًا وأن العراق متعهد وملزم بحماية البعثات الدبلوماسية، ويبدو أننا لن نشهد عودة لاستهداف تلك المصالح خلال المرحلة المقبلة".

وكانت الفصائل تشن هجمات تستهدف القواعد والبعثات الأمريكية في العراق، خصوصًا قاعدة عين الأسد غربي البلاد وقاعدة "كروبر" داخل مطار بغداد.

وبينما دخلت ما يسمى فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، في فبراير الماضي، هدنة مع الجانب الأمريكي إثر اغتيال القيادي في كتائب حزب الله العراقية أبو باقر الساعدي، وتوقفت عن استهداف القوات الأمريكية، حتى عاودت نشاطها في مايو من العام الجاري 2024.

وصعدت تلك الفصائل عملياتها بالتزامن مع اغتيال القيادي، في حزب الله، فؤاد شكر، واستمرت بقصفها للقواعد الأمريكية حتى اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.