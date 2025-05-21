تفاصيل مباحثات وزير الخارجية مع نظيره الألماني في بروكسل

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع يوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا الجديد اليوم، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقي الأوروبي في بروكسل.

التعاون الثنائى بين مصر وألمانيا

أكد عبد العاطى خلال اللقاء تطلع مصر للارتقاء بمستوى التعاون الثنائى بين مصر وألمانيا فى المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح المشتركة على ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، مؤكدًا الحرص على العمل مع الجانب الألماني لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، بما فيها الطاقة والطاقة المتجددة والتصدي لظاهرة تغير المناخ وخلق مسارات آمنة وشرعية للهجرة على نحو يتوافق مع أولويات البلدين، فضلًا عن التعاون في الأطر متعددة الأطراف. وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة دعم ألمانيا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي ولاسيما فيما يتعلق بسرعة اعتماد وصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر.

القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية

تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، حيث استعرض عبد العاطي جهود الوساطة التى تبذلها مصر لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع قطر والولايات المتحدة، ونفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ظل التدهور السريع فى الأوضاع الإنسانية فى القطاع، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار وإيجاد أفق سياسى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بما يحقق السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة.

جهود مصر لدعم الأمن والاستقرار والتنمية في القارة

تطرق اللقاء إلى تحديات السلم والأمن بالقارة الأفريقية، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار والتنمية في القارة، مشيرا إلى دعم مصر الكامل لاحترام وحدة وسيادة الصومال، وضرورة العمل على تعزيز جهود الأمن والاستقرار فى البلاد. كما استعرض التطورات الأخيرة فى البحر الأحمر والجهود المصرية الداعمة لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وحماية الملاحة البحرية.

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