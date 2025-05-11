الأحد 11 مايو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية الألماني: الصراع في غزة لا يمكن حله بالوسائل العسكرية

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الأحد: “لسنا متأكدين من أن العمل العسكري في غزة سيخدم أمن إسرائيل”. 

ألمانيا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة 

وأضاف وزير الخارجية الألماني أن قطاع غزة جزء من الأراضي الفلسطينية وندعم خطة أمريكا بشأن المساعدات الإنسانية لغزة.

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وتابع: “الصراع في غزة لا يمكن حله بالوسائل العسكرية، ويجب أن يكون الحل السياسي هو الأساس”.

وفي السياق ذاته حثت حركة حماس، العالم أجمع على رفع كلمة (لا) كبيرة في وجه نتنياهو واستخدامه حرب التجويع سلاحا ضد الأطفال والمدنيين العزل. 

وأضافت حركة حماس: “الاحتلال منع آلاف الشاحنات المتكدسة من الدخول إلى غزة بينما يموت الأطفال جوعا جريمة حرب مركبة”.

وقبل وقت سابق أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، سقوط 12 شهيدا، بينهم 5 أطفال في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

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ألمانيا غزة إسرائيل أمريكا

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