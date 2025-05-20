الخطيب يستعرض حوافز جذب الاستثمارات الألمانية

شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الافتتاح الرسمي للملتقى الاقتصادي العربي الألماني، بحضور كاثرينا ريشا وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية الجديدة ونحو ٢٥٠ شركة ألمانية وعربية.

واستعرض الوزير في كلمته الافتتاحية بالملتقى، التطورات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا، وكذا الإصلاحات التي تجريها الحكومة في السياسات المالية والنقدية والتجارية، مشيرا إلى التنسيق والتناغم الذي تشهده الحكومة بين الوزارات والقطاعات المختلفة.

كما عرض «الخطيب» بعض القرارات التي اتخذتها الوزارة لزيادة القدرة التنافسية المصرية في مجال التجارة، والعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي.

ونوه الوزير إلى أبرز الفرص الاستثمارية المتواجدة في مصر، والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية حاليا، والمميزات التي سيحصل عليها المستثمر الألماني من عمالة مدربة واتفاقات تجارية تتيح التصدير إلى العديد من الأسواق المحيطة بمصر، فضلا عن البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها الدولة المصرية حاليا.

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