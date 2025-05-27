وزير الخارجية الألماني: لن نتضامن مع الاحتلال بالإجبار

أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تتضامن مع إسرائيل بالإجبار، معبرًا عن صدمته من الحملة الإسرائيلية على غزة التي تحرم سكان القطاع من الغذاء والدواء.

وأضاف في مقابلة إذاعية: "يجب ألا يُستغل التزامنا بمكافحة معاداة السامية، ودعمنا الكامل لحق إسرائيل في الوجود والأمن كأداة في الصراع والحرب الدائرة حاليًا في قطاع غزة"، وفق رويترز.

كما أردف: "نحن في مرحلة تحتم علينا التفكير بجدية في أي من الخطوات الجديدة التي يلزم اتخاذها"، دون الخوض في تفاصيل أخرى.



من جهتها، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أوسولا فون دير لايين، اليوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في غزة بالعمل "البغيض"، وذلك أثناء اتصال هاتفي مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

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