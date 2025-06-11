زغلول صيام يكتب: بالمستندات.. السوبر المحلي لقاء بين الأهلي والزمالك فقط.. السوبر أبو أربعة غير شرعي

يدور الحديث خلال هذه الأيام حول أطراف مباراة السوبر المحلي، رغم أن الأمر واضح وضوح الشمس وفقًا للائحة الأساسية للاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تُعد المرجعية الرسمية لأي شأن من شئون كرة القدم المصرية، فوفقًا للائحة النظام الأساسي للاتحاد، الممهورة بختم النسر، فإن السوبر المصري هو مباراة واحدة تقام بين بطل الدوري وبطل كأس مصر.

وخلال العامين الماضيين، دأب القائمون على اتحاد الكرة على دهس اللوائح وعدم الاعتداد بها، والدليل هو إقامة بطولة السوبر بمشاركة أربعة أندية، على خلاف ما تنص عليه اللائحة، وقد بح صوتنا في المطالبة باحترام اللوائح أو تعديلها إن لزم الأمر، ولكن دون جدوى.

أعرف أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رجل يحترم اللوائح، والدليل أنه لم يُبارك اجتماع رابطة الأندية في تزكية أعضائها، بل أدخل الأمر في إطار قانوني باعتبار التزكية بمثابة ترشيح رسمي يحترم اللوائح.

لكن في مسألة السوبر، لابد أن تكون هناك وقفة جادة مع هذا العبث، لأن إقامة بطولة مصغرة للسوبر تعني توقف المسابقات المحلية لمدة لن تقل عن عشرة أيام، خاصة أن العام المقبل مزدحم بالمشاركات الدولية، من بينها كأس الأمم الإفريقية، وبطولة كأس العرب، وتصفيات كأس العالم، التي تستعد مصر للمشاركة فيها، وبالتالي، لا بد من استغلال كل يوم لإنهاء المسابقات في موعدها.

السوبر بين الأهلي والزمالك هو قمة الكرة المصرية، ويضمن حضورًا جماهيريًا كامل العدد، بالإضافة إلى تنافس الشركات على الإعلانات والرعاية، وربما تُحقق تلك المباراة دخلًا يفوق ما قد تحققه بطولة مصغرة تُقام بين أربعة فرق، حتى بمنطق الإيرادات، فإن السوبر الثنائي أكثر جدوى.

والأهم من ذلك، أن اتحاد الكرة سيكون قد ضرب المثل في احترام اللوائح والالتزام بها، عكس ما كان يحدث في السابق، أما إذا كان الهدف هو رحلة الشتاء والصيف، فهنا لا بد من إعادة الحسابات.

ومع كامل الاحترام لفريق بيراميدز (وصيف الدوري)، وأيٍّ من سيراميكا كليوباترا أو البنك الأهلي، فإن وجودهم في السوبر لن يضيف قيمة جماهيرية أو تجارية للبطولة.

إن كأس السوبر هو حق أصيل للاتحاد المصري لكرة القدم، ولا علاقة لرابطة الأندية به من قريب أو بعيد، وعليه، فإنني أتمنى من رئيس الاتحاد إعادة النظر في ملف السوبر، من أجل عودة الحق لأصحابه، واحترامًا للائحة التي تحكم اللعبة.

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