نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 على الأبواب.. استمرار التصحيح وأعمال الرصد والتجميع بالمحافظات.. وهذه خطوات التظلم على النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 ، تسود حالة من القلق والانتظار بين أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية، ترقبا لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظات الجمهورية

وتستعد المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، خلال الأيام القادمة، بعد الانتهاء من عملية التصحيح والرصد الدرجات واعتمادها رسميا من قبل كل محافظ.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

ففي محافظة الجيزة، كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس.

وأوضح مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القادمة، ستعلن فور انتهاء المحافظة من عملية التصحيح ورصد الدرجات.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة بالاسم ورقم الجلوس

وأضاف المصدر أنه سيتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الجيزة بعد اعتمادها من محافظ الجيزة خلال الأيام القادمة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، فيتو

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية 2025 قريبا، على أن يتمكن الطلاب من استخراجها من خلال إدخال رقم جلوسهم فقط من هنــا.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2025

وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه بعد الانتهاء من أعمال التصحيح سيتم مراجعة النتائج بكل إدارة على حدة، لتتم بعد ذلك أعمال التجميع والمراجعة مرة أخرى بالمديرية ليتم اعتمادها من قبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع تعليم الفيوم

وقال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم: إن المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري، سيعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني 2025، فور الانتهاء من أعمال الرصد والتجميع.

وأكد أنه فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، سيتم بثها عبر موقع مديرية التربية والتعليم، كما سيتم تسليم نسخة خطية واسطوانة مدمجة إلى كل مدرسة إعدادية حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من التعرف على نتائجهم في أقرب وقت.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية

وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التعليم بالدقهلية أن أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية مستمرة؛ للعمل على سرعة إعلان النتيجة بدقة، وسيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والجمع والرصد والمراجعة والاعتماد من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

واستكمالا للخدمات التي تقدمها “فيتو” لجميع متابعيها من الطلاب ننشر خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، والأوراق المطلوبة، وهي كالآتي:

1- يتوجه الطالب إلى شئون الطلبة بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة.

2- تسديد الرسوم المحددة عن كل مادة.

3- إحضار إيصال رسوم التظلمات.

4- إحضار طلب بالمواد المطلوب الاطلاع عليها في فترة التظلمات.

5- يقوم الطالب بتسليم طلب التظلمات لـ لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

6- يتم تحديد موعد للاطلاع على صور أوراق إجابة الطالب من قبل لجنة النظام والمراقبة.

7- يُسمح للطالب وولى أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة من الساعة التاسعة صباحًا.

8- يُحظر استخدام الهاتف خلال الاطلاع.

9- يُؤخذ إقرار كتابي على ولي الأمر بأنه اطلع على صورة ورقة إجابة نجله مع ارفاق 2 صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر.

10- تُعلن نتيجة التظلمات بمقر شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بعد الانتهاء من فحصها.

11- فى حالة ما إذا ثبت من التظلم أحقية الطالب فى درجات يحصل على رسوم التظلم.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة “فيتو” لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2025 وأولياء الأمور، ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات بالاسم ورقم الجلوس.

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