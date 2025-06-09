بعد بدء تصحيح الامتحانات ثالث أيام العيد، تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم

قال الدكتور خالد خلف قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية، بدأت منذ أمس الأحد، ثالث أيام عيد الأضحى، وبعد الانتهاء من اعمال التصحيح تنتقل لجنة النظام والمراقبة ( الكنترول ) الى أعمال الرصد والتجميع لتجهيز النتيجة للاعتماد من الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه فور اعتماد محافظ الفيوم لنتيجة الشهادة الإعدادية، سيتم بثها عبر موقع مديرية التربية والتعليم، كما سيتم تسليم نسخة خطية واسطوانة مدمجة الي كل مدرسة إعدادية حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من التعرف علي نتائجهم في أقرب وقت.

أعداد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات

يذكر ان عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، العام الدراسي 2024 / 2025 بلغ 76498 طالبا في الشهادة الاعدادية بنوعياتها "عام – رياضي – مهني"، وأدوا الامتحانات أمام 275 لجنة، منهم في الإعدادية العامة 76208 طلاب وطالبة، أدوا الامتحانات أمام 272 لجنة، وطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 278 طالب وطالبة، أدو الامتحانات أمام لجنتين.

كما بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية مكفوفين 12 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة أدوا امتحاناتهم بمدرسة النور للمكفوفين.

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