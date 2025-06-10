استعلم عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025 بالرقم القومي عبر هذا الرابط

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025 بالرقم القومي، حالة من الترقب والانتظار يعيشها أولياء أمور وطلاب الصف السادس الابتدائي لمعرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

وبدأ عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الصف السادس الابتدائي، في البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025.

نتيجة الصف السادس الابتدائي

وتتيح مديريات التربية والتعليم نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي عبر موقع المديرية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025

ويمكن لطلاب الصف السادس الابتدائي الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها علي موقع كل أو من خلال المدرسة الخاصة بكل طالب.

موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني بالجيزة

وبدأت مديريات التربية والتعليم في إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي، وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل.

وأوضحت مديريات التعليم أنه سيتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية لصفوف (الرابع والخامس والسادس) والمراحل الإعدادية للصفوف (الأول والثاني الإعدادي).

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025

للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2025، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

1- زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو بوابة النتائج الإلكترونية الخاصة بكل محافظة.

2- اختيار قسم (نتائج الامتحانات).

3- تحديد المرحلة التعليمية (الصف السادس الابتدائي).

4- إدخال بيانات الطالب المطلوبة، مثل رقم الجلوس والرقم القومي.

5- الضغط على زر (عرض النتيجة).

6- ستظهر نتيجة الطالب متضمنة درجات المواد الدراسية والمجموع الكلي.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن لجميع طلاب الصف السادس الابتدائي معرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2025 من خلال الموقع الرسمي لمديرية تعليم القاهرة من هنـــا.

خطوات الحصول علي نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2025 بمحافظة القاهرة

للحصول على النتيجة بطريقة صحيحة وسريعة، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي.

2. اختيار أيقونة "نتائج الامتحانات".

3. تحديد المرحلة الدراسية (الإبتدائية).

4. اختيار الصف الدراسي (السادس).

5. تحديد العام الدراسي (2024-2025).

6. اختيار الفصل الدراسي الثاني.

7. إدخال رقم الجلوس أو الاسم.

8. الضغط على زر "عرض النتيجة".

توزيع درجات الصف السادس الابتدائي 2025

- مادة العلوم: 40 درجة.

- مادة الرياضيات: 60 درجة.

- مادة اللغة العربية: 80 درجة.

- مادة اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

وأكدت مديريات التربية والتعليم أن هناك تعليمات رسمية لجميع المدارس، بضرورة الانتهاء من رصد أعمال السنة بدقة داخل الكنترولات، بالانتهاء من تصحيح امتحانات التيرم الثاني 2025 ورصد الدرجات يوميًا لضمان سرعة إصدار النتيجة لجميع الطلاب.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة التيرم الثاني 2025 لصفوف النقل بمعرفة المدارس، حيث لا تحتاج نتيجة الترم الثاني 2025 لصفوف النقل إلى اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم أو المحافظ.

جدير بالذكر أنه، ظهرت بالفعل في بعض المدارس نتيجة الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.