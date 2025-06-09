جهود أمنية مكثفة للقبض على منجد متهم بقتل جزار في الفيوم

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، جهودها للقبض علي منجد من قرية دفنو بمركز أطسا، متهم بقتل جزار في مشاجرة بين عائلتين ، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، طعن خلالها المتهم المجني علبه، طعنة نافذة بآلة حادة، أودت بحياته في الحال، وفر هاربا.

مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة

وتلقي مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارا من مأمور قسم شرطة إطسا، بمقتل جزار وإصابة آخر بسبب مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية دفنو، دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مقتل مزارع بطعنة نافذة في الصدر، وإصابة آخر بجرح طعني في البطن، في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، وتمكنت الاجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، تحت تصرف النيابة، ونقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لخطورة حالته.

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة إطسا، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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