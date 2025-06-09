الإثنين 09 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة شاب في حادث تصادم بالفيوم

مستشفي طامية المركزي،
مستشفي طامية المركزي، فيتو

أصيب شاب في محافظة الفيوم بإصابات خطرة، في حادث تصادم دراجتين بخارية، علي طريق يربط قريتي منسأة الجمال والفهمية، وتم نقله إلى مستشفي طامية المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم دراجتين بخارية

كان قد تلقي مديرأمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم  بين دراجتين بخارية، وإصابة شخص بإصابات خطيرة، وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ علي طريق الذي يربط قرية منشاة الجمال، بقرية الفهمية، وتبين إصابة  "محمد.أ "، مقيم بقرية الفهمية بدائرة مركز طامية، وتم  نقل الشاب إلى مستشفى طامية المركزي، وتم تحويله إلى مستشفى الفيوم العام لخطورة حالته، وتمكنت قوات الشرطة من إزالة اثار الحادث وانتظم المرور علي الطريق.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الثلاثاء 10-6-2025

إصابة 19 شخصا في حادثين مختلفين بالفيوم

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، بمركز شرطة طامية، وأحيل الي النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة انتداب مهندس فني لتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الحادث، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم النيابة المختصة حادث تصادم محافظة الفيوم مركز شرطة طامية مستشفي الفيوم العام مستشفي طامية المركزي

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة علي الطريق الغربي بالفيوم

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

مصرع شخص في حادث تصادم بالفيوم

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

رئيس جامعة الفيوم يكرم اتحاد الطلاب السابق

مصرع شخصين في حادث تصادم على طريق أسيوط الغربي في نطاق الفيوم

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

الأكثر قراءة

شقيقة سعاد حسني: مذكراتها الصوتية كانت سببا في مقتلها

ترامب: لولا قراراتي لكانت لوس أنجلوس مُحيت تماما

الأهلي يدخل معسكر فيفا المغلق استعدادا لمونديال الأندية

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وتحذر من ارتفاع بدرجات الحرارة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن نظام وشروط القيد للمسابقات موسم 2025- 2026

إخلاء سبيل طبيب قوص صاحب واقعة فيديو الإهمال الطبي فى قنا

رسميًا.. مانشستر سيتي يضم الجزائري ريان آيت نوري حتى 2030

أسعار الفراخ البيضاء بالأسواق اليوم الإثنين 9 يونيو 2025

خدمات

المزيد

أسعار سلندرات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه بالأسواق اليوم الإثنين

سعر القصدير اليوم الإثنين 9-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم ( آخر تحديث )

أسعار الأرز في الأسواق اليوم رابع أيام عيد الأضحى

المزيد

انفوجراف

جامعتان و14 كلية.. الموافقة على إنشاء جامعات وكليات جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من رمي الجمرات ووقتها وسبب التسمية وأين تذهب؟

أطهر ماء على وجه الأرض، كل ما تريد معرفته عن بئر زمزم

وزير الأوقاف السابق: الاتجار في المخدرات لا يقل خطرًا عن الإرهاب

المزيد
الجريدة الرسمية