إصابة شاب في حادث تصادم بالفيوم

أصيب شاب في محافظة الفيوم بإصابات خطرة، في حادث تصادم دراجتين بخارية، علي طريق يربط قريتي منسأة الجمال والفهمية، وتم نقله إلى مستشفي طامية المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم دراجتين بخارية

كان قد تلقي مديرأمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخارية، وإصابة شخص بإصابات خطيرة، وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ علي طريق الذي يربط قرية منشاة الجمال، بقرية الفهمية، وتبين إصابة "محمد.أ "، مقيم بقرية الفهمية بدائرة مركز طامية، وتم نقل الشاب إلى مستشفى طامية المركزي، وتم تحويله إلى مستشفى الفيوم العام لخطورة حالته، وتمكنت قوات الشرطة من إزالة اثار الحادث وانتظم المرور علي الطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، بمركز شرطة طامية، وأحيل الي النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة انتداب مهندس فني لتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الحادث، وتولي التحقيق.

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