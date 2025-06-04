الأربعاء 04 يونيو 2025
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تعليم الدقهلية: ضبط حالات غش في 3 إدارات أثناء امتحاني العلوم والكمبيوتر

وكيل تعليم الدقهلية،
وكيل تعليم الدقهلية، فيتو

أدى طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية امتحاناتهم في مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وسط أجواء هادئة وانضباط ملحوظ داخل اللجان وتحت إشراف ميداني مكثف من قيادات التعليم على مستوى المديرية والإدارات التعليمية.

وتابع سير الامتحانات فريق غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لرصد أي ملاحظات أو تجاوزات والتعامل الفوري معها.

ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل إدارتي المتابعة والشئون القانونية.

وكانت  غرفة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية أعلنت عن أن إجمالي محاولات الغش  التي تم رصدها 19 حالة في إدارات مختلفة أبرزها أجا والسنبلاوين ومنية النصر وشرق المنصورة وغرب المنصورة وطلخا وشربين.

وثاني ايام الامتحانات بالشهادة الإعدادية في الدقهلية تم ضبط 8 حالات غش في مادة الجبر والدراسات الاجتماعية في الإدارات المثالية  أجا وميت غمر ونبروه والمنزل. 

وثالث أيام ماراثون الامتحانات تم ضبط 3 حالات غش في مادة الإنجليزي بإدارة السنبلاوين ومنية النصر وشرق المنصورة.

امتحانات الشهادة الاعدادية في الدقهلية

وأدى يوم الإثنين، 126 ألفا و383 طالبا وطالبة في الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، امتحان الإنجليزي في ثالث أيام ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

 

 

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