الشباب والرياضة: لجان تفتيش مالي وإداري على الهيئات بمحافظة أسيوط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، وصول لجان تفتيش مالي وإداري إلى محافظة أسيوط للتفتيش على الهيئات الرياضية والشبابية بالمحافظة، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية، بالإضافة إلى مراجعة اللوائح ماليًا وإداريًا والخاصة بالبطولات لإعتمادها.

وقامت اللجنة على مدار يومين بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بمتابعة (نادى غرب البلد - نادى ناصر لأبناء الشعب - نادى أسيوط الرياضى)، للتأكد من تطبيق الخطة الاستثمارية ومعايير الرقابة داخل الأندية سالفة الذكر، وفحص جميع السجلات المالية والإدارية، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية التوجيهات الحكيمة للقيادة السياسية بضرورة ضبط المنظومة الرياضية وحوكمتها، والتي تأتي انطلاقًا من إيمان القيادة بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات هي بوصلتنا في مسيرتنا نحو تطوير الرياضة المصرية، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة إلى العمل بكل حزم على تطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات.

تتضمن المتابعة فحص أعمال المراجعة والتدقيق على القوائم المالية، ومخاطبة ذوي الشأن للعمل على إزالة ما ورد من ملاحظات بتلك التقارير، للوقوف على مدى تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، هذا بجانب فحص الشكاوى والبلاغات الواردة من الجهات المعنية والتي تخص الشئون الرياضية والشبابية.

وزير الرياضة يجتمع مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

من ناحية أخرى، اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، على هامش معرض سبورتس إكسبو، وذلك بهدف التعاون في مجالات تطوير كرة القدم، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، ودعم برامج تنمية المواهب الرياضية.

حضر الاجتماع، لياندرو بيترسن، رئيس العلاقات الدلية والشراكات، وبابلو دياز رئيس القسم التجاري التسويقي بالاتحاد، وعدد ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وذلك أثناء مشاركتهم في مؤتمر "SoccerEx" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يتم تنظيمه على هامش معرض ”سبورتس إكسبو 2025".

على هامش سبورتس إكسبو، وزير الرياضة يجتمع مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

ويشمل البرتوكول، عدد من المحاور أبرزها؛إنشاء أكاديميات AFA على مستوى عالمي في مصر، وتنفيذ برنامج تدريبي مخصص بقيادة متخصصين أرجنتينيين ذوي خبرة لتدريب المدربين، إضافة إلي تنفيذ برامج تبادل اللاعبين بين مصر والأرجنتين، والمشاركة في تجارب الاتحاد الارجنيتى لكرة القدم.

على هامش سبورتس إكسبو، وزير الرياضة يجتمع مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

كما تشمل الشراكة، إتاحة الفرصة للمدربين واللاعبين المصريين للمشاركة في تجارب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشهيرة في إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

على هامش سبورتس إكسبو، وزير الرياضة يجتمع مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

في هذا الشأن، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أهمية هذه الشراكة في دعم منظومة كرة القدم الوطنية، والاستفادة من الخبرات الأرجنتينية في إعداد وتطوير المدربين واللاعبين.

من جانبه، قدم لياندرو بيترسن، رئيس العلاقات الدولية والشراكات، الشكر والتقدير للسيد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، معربًا عن سعادته بهذه الشراكة، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الرياضة المصرية سيسهم في تطوير التبادل الرياضي بين البلدين وفتح آفاق جديدة لتطوير اللعبة في المنطقة.

فيما استضاف مؤتمر "Soccerex Mena” الذي يقام على هامش معرض ومؤتمر سبورتس إكسبو، جلسة حوارية تحت عنوان “بناء علاقات ذات معنى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفتح آفاق جديدة لفرص الرعاية في المنطقة”، بحضور خبراء ومتخصصين في مجالات الرياضة والتسويق والرعاية الرياضية.

شارك في الجلسة كل من: اوليفير بيرمونت، مسؤل في المجالات الرياضية والترفيهية، والذي أكد على أهمية تطوير استراتيجيات رعاية مبتكرة تواكب التغيرات السريعة في سوق الرياضة والترفيه، كارلوس بيريز مسئول في شركة IMG، الذي استعرض أبرز التوجهات العالمية في مجال التسويق الرياضي، مشيرًا إلى الفرص المتاحة أمام الشركات للاستثمار في الرياضة بالمنطقة، ماريان ديميتري ممثل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، التي سلطت الضوء على الدور المتنامي للقارة الأفريقية في مشهد كرة القدم العالمي، وإمكانية جذب المزيد من الرعاة لدعم تطور اللعبة، ومعتز شحاته ممثل عن الدوري الإيطالي (Serie A)، الذي ناقش تجربة الدوريات الأوروبية الكبرى في تعزيز الشراكات التجارية وكيف يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستفادة من تلك التجارب، وعمرو الراوي الذي ركز على التحولات الرقمية في صناعة الرياضة، وأهمية

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