أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 التيرم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 بالاسم ورقم الجلوس، يبحث طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط عن نتائج امتحاناتهم للفصل الدراسي الثاني للعام ة 2024-2025، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات التعليمية الإخبارية، باستخدام أسمائهم وأرقام جلوسهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط بالاسم ورقم الجلوس

من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط الترم الثاني خلال 15 يوما وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة.

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 برقم الجلوس حيث انطلقت عملية التصحيح في كنترول الشهادة الإعدادية بـ محافظة أسيوط، وستستمر أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، حتى إعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 بالاسم ورقم الجلوس

وأكد محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم في أسيوط، إنّ الامتحانات انتهت بسلاسة ويُسر في جميع اللجان المنتشرة ب11 إدارة تعليمية، دون تلقي أي شكاوى، منذ أول لحظة من الامتحانات وحتى انتهائها الأربعاء الماضي، وانطلاق تصحيح الامتحان في كنترول المديرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 بالإسم

وأضاف أنه فور انتهاء الكنترول من أعماله واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 الترم الثاني من اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، ستُعلن عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ومديرية التربية والتعليم في أسيوط.

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بأسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 الترم الثاني خلال الفترة من 7 إلى 15 يوما بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، والتي بدأت عقب انتهاء امتحان اليوم.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط

وانتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسيوط، من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني الأربعاء الماضي عدد طلاب الشهادة الإعدادية 2024-2025 في محافظة أسيوط الذين أدوا الامتحانات داخل المحافظة بلغ أكثر من نحو 77 ألف طالب وطالبة.

تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2025 الفصل الدراسي الثاني، فيتو

وبدأت كنترولات الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 في أعمال تصحيح كراسات الإجابات في اليوم التالي لنهاية الامتحانات، وفقًا لجدول يستمر لمدة أسبوع.

أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية في أسيوط

وتتوقع مديرية التربية والتعليم بأسيوط، أن تنتهي أعمال النتيجة المتمثلة في المراجعة ورصد وتجميع الدرجات وإعداد كشوف النتائج في أقل من أسبوع وبعد ذلك، ستتسلم المديرية النتيجة للمحافظ لاعتمادها والإعلان عن نسبة النجاح وأعداد الراسبين وكشف الأوائل.



ومن المقرر أن تعلن النتيجة إلكترونيًا على بوابة المحافظة على الإنترنت، على أن يتم توزيعها على المدارس في اليوم التالي لاطلاع الطلاب وأولياء الأمور عليها وتسليم الشهادات، تمهيدًا لبدء إجراءات التقديم للالتحاق بالمرحلة الثانوية.

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